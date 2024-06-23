Теракт в российском Дагестане – что известно

Горящее в результате теракта здание в Дагестане. Фото: росСМИ

В российском Дагестане вооруженные молодые люди совершили нападение на церковь и синагогу. Кроме того, они открыли огонь по правоохранителям, применив автоматическое оружие.

Об этом сообщают РосСМИ в воскресенье, 23 июня.

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В Дербенте, одном из городов Дагестана, неизвестные обстреляли синагогу и церковь из автоматического оружия. Одновременно еще одна группа боевиков напала на пост государственной патрульной службы в Махачкале.

Местные СМИ сообщают, что в результате этого нападения по меньшей мере пятеро полицейских погибли. Еще девять получили ранения.

Неизвестные начали стрелять в сотрудников полиции около 17.50. Через 10 минут в полицию начали поступать звонки о стрельбе в районе местной церкви и синагоги.

Мужчины с автоматами напали на здания и подожгли их. По информации местных пабликов, синагога практически сгорела.

Региональные силы полиции подняты по тревоге, чтобы задержать скрывшихся с места происшествия нападающих. В регионе объявлен план "Перехват".

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