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В российском Дагестане неизвестные атаковали одновременно церковь, синагогу и пост ДПС

23 июня 2024 19:51
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Теракт в российском Дагестане – что известно
Горящее в результате теракта здание в Дагестане. Фото: росСМИ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В российском Дагестане вооруженные молодые люди совершили нападение на церковь и синагогу. Кроме того, они открыли огонь по правоохранителям, применив автоматическое оружие.

Об этом сообщают РосСМИ в воскресенье, 23 июня.

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В Дербенте, одном из городов Дагестана, неизвестные обстреляли синагогу и церковь из автоматического оружия. Одновременно еще одна группа боевиков напала на пост государственной патрульной службы в Махачкале.

Местные СМИ сообщают, что в результате этого нападения по меньшей мере пятеро полицейских погибли. Еще девять получили ранения.

Неизвестные начали стрелять в сотрудников полиции около 17.50. Через 10 минут в полицию начали поступать звонки о стрельбе в районе местной церкви и синагоги.

Мужчины с автоматами напали на здания и подожгли их. По информации местных пабликов, синагога практически сгорела.

Региональные силы полиции подняты по тревоге, чтобы задержать скрывшихся с места происшествия нападающих. В регионе объявлен план "Перехват".

В российском Дагестане неизвестные атаковали одновременно церковь, синагогу и пост ДПС - фото 1 Ранее мы сообщали, что во Франции задержан российский террорист. Он планировал взорвать груз с военной помощью Украине на фоне прибытия в страну президента Владимира Зеленского.

В Германии мужчина хотел зарезать людей на митинге, выступавшем против исламизации Европы. Полиция застрелила исламистов.

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церковь
полиция
Дагестан
Россия

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