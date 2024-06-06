Російського терориста затримали у Франції

Поліція Франції. Фото ілюстративне: BBC

У Франції затримали російського терориста. Він планував підірвати вантаж із військовою допомогою Україні на тлі прибуття до країни президента Володимира Зеленського.

Про це повідомило джерело у французькій антитерористичній прокуратурі, пише Reuters.

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Зловмисник отримав серйозні опіки обличчя під час виготовлення саморобної вибухівки у номері готелю, який розташовується поряд з аеропортом. Затриманому надали медичну допомогу пожежники після того, як він "отримав значні опіки внаслідок вибуху". Інцидент стався у понеділок, 3 червня.

Під час подальшого обшуку в його кімнаті було виявлено вироби та матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв.

Офіс, який співпрацює з внутрішнім розвідувальним агентством Франції, розпочав розслідування щодо чоловіка, який підозрюється в участі в терористичній змові та плануванні вибуху. Українське посольство в Парижі не відразу відповіло на запит про коментар.

Підготовка теракту біля аеропорту

Паризький аеропорт CDG, який розташований неподалік від місця арешту чоловіка, повідомив, що це не вплинуло на роботу.

Франція перебуває в стані максимальної готовності до терористичної загрози, адже до початку Олімпіади в Парижі залишилося менш як два місяці. Ігри відбуваються на складному геополітичному тлі, пов’язаному з війнами в Україні та Секторі Гази, і становлять серйозний виклик безпеці.

Раніше ми повідомляли, що у Франції поліція запобігла теракту на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Терористом виявився уродженець Чечні Російської Федерації.

В Німеччині чоловік хотів зарізати людей на мітингу, який виступав проти ісламізації Європи. Поліція застрелила ісламіста.