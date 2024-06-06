Российский террорист был задержан во Франции

Во Франции задержан террорист, который хотел взорвать военную помощь Украине
Во Франции задержали российского террориста. Он планировал взорвать груз с военной помощью Украине на фоне прибытия в страну президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщил источник во французской антитеррористической прокуратуре, пишет Reuters.
Во Франции задержан уроженец Донбасса
Злоумышленник получил серьезные ожоги лица при изготовлении самодельной взрывчатки в номере отеля, который находится рядом с аэропортом. Задержанному оказали медицинскую помощь пожарные после того, как он "получил значительные ожоги в результате взрыва". Инцидент произошел в понедельник, 3 июня.
В ходе последующего обыска в его комнате были обнаружены изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств.
Офис, сотрудничающий с внутренним разведывательным агентством Франции, начал расследование в отношении мужчины, подозреваемого в участии в террористическом сговоре и планировании взрыва. Украинское посольство в Париже не сразу ответило на запрос о комментарии.
Подготовка теракт возле аэропорта
Парижский аэропорт CDG, находящийся неподалеку от места ареста мужчины, сообщил, что это не повлияло на работу.
Франция находится в состоянии максимальной готовности к террористической угрозе, ведь до начала Олимпиады в Париже осталось менее двух месяцев. Игры проходят на сложном геополитическом фоне, связанном с войнами в Украине и Секторе Газа, и представляют серьезный вызов безопасности.
Ранее мы сообщали, что во Франции полиция предотвратила теракт на Олимпийских играх-2024 в Париже. Террористом оказался уроженец Чечни Российской Федерации.
В Германии мужчина хотел зарезать людей на митинге, выступавшем против исламизации Европы. Полиция застрелила исламиста.
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