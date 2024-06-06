Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Во Франции задержан террорист, который хотел взорвать военную помощь Украине arrow

Во Франции задержан террорист, который хотел взорвать военную помощь Украине

6 июня 2024 16:13
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Российский террорист был задержан во Франции
Полиция Франции. Фото иллюстративное: BBC
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Франции задержали российского террориста. Он планировал взорвать груз с военной помощью Украине на фоне прибытия в страну президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил источник во французской антитеррористической прокуратуре, пишет Reuters.

Читайте также:

Во Франции задержан уроженец Донбасса

Злоумышленник получил серьезные ожоги лица при изготовлении самодельной взрывчатки в номере отеля, который находится рядом с аэропортом. Задержанному оказали медицинскую помощь пожарные после того, как он "получил значительные ожоги в результате взрыва". Инцидент произошел в понедельник, 3 июня.

В ходе последующего обыска в его комнате были обнаружены изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств.

Офис, сотрудничающий с внутренним разведывательным агентством Франции, начал расследование в отношении мужчины, подозреваемого в участии в террористическом сговоре и планировании взрыва. Украинское посольство в Париже не сразу ответило на запрос о комментарии.

Подготовка теракт возле аэропорта

Парижский аэропорт CDG, находящийся неподалеку от места ареста мужчины, сообщил, что это не повлияло на работу.

Франция находится в состоянии максимальной готовности к террористической угрозе, ведь до начала Олимпиады в Париже осталось менее двух месяцев. Игры проходят на сложном геополитическом фоне, связанном с войнами в Украине и Секторе Газа, и представляют серьезный вызов безопасности.

Ранее мы сообщали, что во Франции полиция предотвратила теракт на Олимпийских играх-2024 в Париже. Террористом оказался уроженец Чечни Российской Федерации.

В Германии мужчина хотел зарезать людей на митинге, выступавшем против исламизации Европы. Полиция застрелила исламиста.

Украина
Владимир Зеленский
полиция
Франция
военная помощь
теракт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня