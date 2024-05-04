Найближчим часом спецслужби РФ готують провокації на своїй же території — деталі від АТЕШ

Співробітники ФСБ. Фото: росЗМІ

Найближчим часом спецслужби Росії можуть готувати провокації. Таким чином ворог хоче звинуватити Сили оборони України в організації та проведенні терактів на території РФ.

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у суботу, 4 травня.

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Провокації на території Росії

"За нашою інформацією спецслужби РФ можуть готувати провокації, найближчим часом. Метою провокацій є звинувачення СОУ в організації та проведенні терактів на території Росії", — йдеться у повідомленні.

До того ж ворог планує проведення антитерористичних заходів, під час яких можуть бути затримані мусульмани, у яких, можливо, будуть виявлені саморобні вибухові пристрої.

Допис "АТЕШ". Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни, які покинули країну, зараз повертаються до РФ, що сприяє підтримці військової економіки Росії. Володимир Путін сприймає цей рух як підтримку своєї політики, попри справжні причини, які спонукали росіян до повернення.

Також Міністерство оборони Росії замінило декількох командирів високого рівня за останні місяці. Ймовірно, це сталося на тлі підготовки до очікуваного літнього наступу, який, за прогнозами, розпочнеться наприкінці травня або в червні.