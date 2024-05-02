Росіяни, які масово втекли за кордон, повертаються назад додому — що відбувається

Росіяни тікають до Грузії. Фото: belsat.eu

Росіяни, які покинули країну, зараз повертаються до РФ, що сприяє підтримці військової економіки Росії. Володимир Путін сприймає цей рух як підтримку своєї політики, незважаючи на справжні причини, які спонукали росіян до повернення.

Про це повідомило видання Bloomberg у четвер, 2 травня.

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Повернення росіян

У перший рік війни в Україні близько мільйона росіян виїхали за кордон. Нині тисячі з них повертаються додому, що стимулює військову економіку країни.

В умовах триваючої війни та нового шестирічного терміну Путіна при владі, багато росіян змушені робити вибір. Ставши перед фактом відмови у продовженні посвідки на проживання, проблемами з переказом коштів та обмеженим числом країн, які готові їх прийняти, вони вирішують повернутися до Росії.

Велика кількість людей виїхала з Росії після того, як у лютому 2022 року розпочалося широкомасштабне вторгнення, що стало наймасштабнішою еміграцією з часів розвалу Радянського Союзу. Мобілізаційні заходи, особливо згадка Путіним про додатковий призов 300 тисяч резервістів у вересні 2022 року, спонукали багатьох залишити країну.

Зараз число емігрантів, які залишають Росію, знизилося. Згідно з заявами Кремля у червні, половина з тих, хто виїхав на початку, вже повернулася. Дослідження московської фірми "Фініон" показує, що приблизно 40%-45% емігрантів 2022 року вже повернулися в Росію.

Путін позитивно оцінює повернення бізнесменів, підприємців і кваліфікованих спеціалістів, вважаючи це підтримкою своєї політики та свідченням того, що росіяни відчувають зв’язок з країною та розуміють ситуацію.

Тетяна Станова з Центру Карнегі Росія-Євразія зазначає, що історії про повернення активно використовуються у пропаганді як доказ "русофобії" на Заході, що має важливе значення для Путіна, оскільки це зміцнює його позиції та надає аргументи на його користь. Також тисячі повернулися допомагають країні протистояти санкціям та сприяють економічному зростанню.

Згідно з оцінками Bloomberg Economics, зворотна міграція могла збільшити економічне зростання Росії у 2023 році.

Проте, повернення працівників становить лише 0,3% від усіх зайнятих, що не має значного впливу на ринок праці, але відображає важливий внесок у економічну активність країни.

Для декого Росія нині пропонує кращі перспективи та умови роботи, ніж до конфлікту, оскільки держава прагне залучити назад необхідних фахівців.

Хоча оцінки кількості емігрантів різняться, економісти з Альфа-банку в Москві вважають, що Росія втратила близько 1,5% своєї робочої сили в 2022 році, або приблизно 1,1 мільйона осіб. Деякі росіяни виїхали до Європи, але багато хто також виїхав до країн, які не приєдналися до санкцій, таких як Об’єднані Арабські Емірати, Таїланд та Індонезія, а також до сусідніх колишніх радянських республік.

Нагадаємо, міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у середу, 1 травня, оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії.

Також Франція закликає Європейський Союз створити новий режим санкцій проти Росії. Причиною цьому є російська дезінформація та операції втручання у вибори інших країн.