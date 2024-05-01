Передали Росії електроніку на 250 тис. доларів — у США викрили схему обходу санкцій

Російський завод з виробництва техніки. Фото: росЗМІ

Компанія Нью-Йорка незаконно постачала електронні компоненти для виробництва зброї російській фірмі, яка перебуває під санкціями Сполучених штатів. Сума переданого обладнання становила понад 250 000 доларів.

Про це повідомляє Мін'юст США.

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Незаконна схема постачання компонентів

"Компанія в Нью-Йорку отримала загалом понад 250 тисяч доларів від російської організації, яка перебуває під санкціями, для закупівлі та експорту електронних компонентів", — написали у відомстві, говорячи про схему.

Там додають, що завдяки діям правоохоронців вдалося запобігти постачанню понад 11,5 тисячі електронних компонентів для військово-промислового комплексу РФ.

За даними поліції, трьом особам-учасникам вже виснули звинувачення. Йдеться про Ніколая Григорьєва, Нікіту Архипова й Артема Олов’яникова. Перший вже визнав себе винним, двоє інших перебувають на волі.

Зазначається, що Григор'єву загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Європейський союз не заборонятиме пряму купівлю скрапленого природного газу у Росії. Це сталося в рамках обговорення нового пакету антиросійських санкцій.

До слова, Єврокомісія готує санкції проти суден, що перевозять військову техніку з КНДР до Росії.