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Передали Росії електроніку на 250 тис. доларів — у США викрили схему обходу санкцій

1 травня 2024 07:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Передали Росії електроніку на 250 тис. доларів — у США викрили схему обходу санкцій
Російський завод з виробництва техніки. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Компанія Нью-Йорка незаконно постачала електронні компоненти для виробництва зброї російській фірмі, яка перебуває під санкціями Сполучених штатів. Сума переданого обладнання становила понад 250 000 доларів. 

Про це повідомляє Мін'юст США

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Незаконна схема постачання компонентів 

"Компанія в Нью-Йорку отримала загалом понад 250 тисяч доларів від російської організації, яка перебуває під санкціями, для закупівлі та експорту електронних компонентів", — написали у відомстві, говорячи про схему. 

Там додають, що завдяки діям правоохоронців вдалося запобігти постачанню понад 11,5 тисячі електронних компонентів для військово-промислового комплексу РФ.

За даними поліції, трьом особам-учасникам вже виснули звинувачення. Йдеться про Ніколая Григорьєва, Нікіту Архипова й Артема Олов’яникова. Перший вже визнав себе винним, двоє інших перебувають на волі. 

Зазначається, що Григор'єву загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, Європейський союз не заборонятиме пряму купівлю скрапленого природного газу у Росії. Це сталося в рамках обговорення нового пакету антиросійських санкцій.

До слова, Єврокомісія готує санкції проти суден, що перевозять військову техніку з КНДР до Росії.

санкції проти Росії
США
війна
військова допомога
війна в Україні
Росія

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