Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Євросоюз не заборонить пряму купівлю скрапленого газу у Росії, — ЗМІ arrow

Євросоюз не заборонить пряму купівлю скрапленого газу у Росії, — ЗМІ

26 квітня 2024 21:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Євросоюз не заборонить пряму купівлю скрапленого газу у Росії, — ЗМІ
Нафтогазовий завод в Омську. Фото ілюстративне: REUTERS/Alexey Malgavko
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Європейський союз не заборонятиме пряму купівлю скрапленого природного газу у Росії. Це сталося в рамках обговорення нового пакету антиросійських санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела у Європарламенті.

Читайте також:

Євросоюз не заборонятиме купівлю газу у Росії

За інформацією співрозмовників видання, портам країн-членкинь ЄС заборонять імпортувати російські товари, які потім будуть реекспортувати до третіх країн. Водночас заборони на закупівлю пального для використання всередині Євросоюзу не буде.

Як зазначили співрозмовники видання на умовах анонімності, новий пакет антиросійських санкцій від ЄС можуть торкнутися кількох російських газових проєктів. Ними можуть виступити "Арктик СПГ-2", а також термінали СПГ в Усть-Лузі та Мурманській області.

Європейські чиновники також додали, що обговорення ще на ранній стадії, і деякі країни-членкині ЄС скептично ставляться до цих ініціатив.

Раніше стало відомо, що американська пропозиція з використання майбутніх відсотків з заморожених російських активів, сумою близько 300 млрд доларів для допомоги Україні, набирає популярності серед країн G7. Раніше ці кошти планували конфіскувати.

Нагадаємо, 24 квітня агенція Reuters повідомило, що Єврокомісія готує санкції проти суден, що перевозять військову техніку з КНДР до Росії.

санкції проти Росії
Європейський союз
Європа
газ
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри