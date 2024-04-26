Євросоюз не заборонить пряму купівлю скрапленого газу у Росії, — ЗМІ

Нафтогазовий завод в Омську. Фото ілюстративне: REUTERS/Alexey Malgavko

Європейський союз не заборонятиме пряму купівлю скрапленого природного газу у Росії. Це сталося в рамках обговорення нового пакету антиросійських санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела у Європарламенті.

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Євросоюз не заборонятиме купівлю газу у Росії

За інформацією співрозмовників видання, портам країн-членкинь ЄС заборонять імпортувати російські товари, які потім будуть реекспортувати до третіх країн. Водночас заборони на закупівлю пального для використання всередині Євросоюзу не буде.

Як зазначили співрозмовники видання на умовах анонімності, новий пакет антиросійських санкцій від ЄС можуть торкнутися кількох російських газових проєктів. Ними можуть виступити "Арктик СПГ-2", а також термінали СПГ в Усть-Лузі та Мурманській області.

Європейські чиновники також додали, що обговорення ще на ранній стадії, і деякі країни-членкині ЄС скептично ставляться до цих ініціатив.

Раніше стало відомо, що американська пропозиція з використання майбутніх відсотків з заморожених російських активів, сумою близько 300 млрд доларів для допомоги Україні, набирає популярності серед країн G7. Раніше ці кошти планували конфіскувати.

Нагадаємо, 24 квітня агенція Reuters повідомило, що Єврокомісія готує санкції проти суден, що перевозять військову техніку з КНДР до Росії.