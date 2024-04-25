Країни G7 розглядають ідею США щодо передачі активів РФ на користь України, — ЗМІ

Глава МЗС Франції Себастьян Сежурне на саміті країн G7 в Італії. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Американська пропозиція з використання майбутніх відсотків з заморожених російських активів, сумою близько 300 млрд доларів для допомоги Україні, набирає популярності серед країн G7. Раніше кошти планували конфіскувати.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Як повідомляється, таке рішення виглядає одним з найбільш популярних варіантів подолання суперечок між США та Європою напередодні червневого саміту лідерів G7 в Італії.

Проте, як сказав один зі співрозмовників, урядовці все ще сперечаються щодо "стримувань", які зменшать ці очікувані надприбутки лише до 2,5-3 млрд доларів, спираючись на 25% податкову ставку Бельгії, "комісію за зручність", яку застосовує депозитарій Euroclear, та резерв для розгляду судових справ.

Очільники Мінфіну країн G7 переглянуть це питання наприкінці травня з метою досягнення консенсусу для представлення лідерам на червневому саміті.

"Ми відчуваємо невідкладність побудови міжнародного консенсусу. Усі визнають, що нам потрібно робити більше", — сказав посадовець.

Другий чиновник повторив цю думку, підкресливши необхідність довгострокового фінансування для України. Схвалення Конгресом 61 млрд доларів допомоги США для України, яке довго відкладалося, і окремого пакету в 50 млрд євро від ЄС допоможе Києву, але є ризик дефіциту фінансування у 2025-2026 рр.

У Вашингтоні продовжують наполягати на тому, що всі варіанти, включно з прямою конфіскацією російських активів, є виправданими за міжнародним правом, і мають залишатися на столі, проте він прагне досягти консенсусу навколо ідеї, яка може допомогти Україні.

Зміна Вашингтоном напрямку в бік зосередження на відсотках від активів сталося після того, як наміри США заарештувати активи, наштовхнувся на опір з боку Франції, Німеччини та Європейського центробанку, які стурбовані тим, що євро може постраждати, якщо інші країни зроблять репатріацію своїх резервів як запобіжний захід проти їхньої конфіскації в майбутньому.

Нагадаємо, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що G7 планують використати близько 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії як заставу для надання позики Україні.

Також прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс заявив, що Ірландія підтримує задум щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.