Країни G7 розглядають ідею США щодо передачі активів РФ на користь України, — ЗМІ
Американська пропозиція з використання майбутніх відсотків з заморожених російських активів, сумою близько 300 млрд доларів для допомоги Україні, набирає популярності серед країн G7. Раніше кошти планували конфіскувати.
Про це повідомляє агенція Reuters.
G7 може переспрямувати заморожені активи РФ
Як повідомляється, таке рішення виглядає одним з найбільш популярних варіантів подолання суперечок між США та Європою напередодні червневого саміту лідерів G7 в Італії.
Проте, як сказав один зі співрозмовників, урядовці все ще сперечаються щодо "стримувань", які зменшать ці очікувані надприбутки лише до 2,5-3 млрд доларів, спираючись на 25% податкову ставку Бельгії, "комісію за зручність", яку застосовує депозитарій Euroclear, та резерв для розгляду судових справ.
Очільники Мінфіну країн G7 переглянуть це питання наприкінці травня з метою досягнення консенсусу для представлення лідерам на червневому саміті.
"Ми відчуваємо невідкладність побудови міжнародного консенсусу. Усі визнають, що нам потрібно робити більше", — сказав посадовець.
Другий чиновник повторив цю думку, підкресливши необхідність довгострокового фінансування для України. Схвалення Конгресом 61 млрд доларів допомоги США для України, яке довго відкладалося, і окремого пакету в 50 млрд євро від ЄС допоможе Києву, але є ризик дефіциту фінансування у 2025-2026 рр.
У Вашингтоні продовжують наполягати на тому, що всі варіанти, включно з прямою конфіскацією російських активів, є виправданими за міжнародним правом, і мають залишатися на столі, проте він прагне досягти консенсусу навколо ідеї, яка може допомогти Україні.
Зміна Вашингтоном напрямку в бік зосередження на відсотках від активів сталося після того, як наміри США заарештувати активи, наштовхнувся на опір з боку Франції, Німеччини та Європейського центробанку, які стурбовані тим, що євро може постраждати, якщо інші країни зроблять репатріацію своїх резервів як запобіжний захід проти їхньої конфіскації в майбутньому.
Нагадаємо, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що G7 планують використати близько 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії як заставу для надання позики Україні.
Також прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс заявив, що Ірландія підтримує задум щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
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