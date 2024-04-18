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G7 думає використати 300 млрд дол. заморожених активів РФ як заставу для кредитів Україні

18 квітня 2024 23:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
G7 думає використати 300 млрд дол. заморожених активів РФ як заставу для кредитів Україні
Зустріч лідерів G7 у Брюсселі. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що країни G7 планують використати близько 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії як заставу для надання позики Україні. За його словами, розглядаються різні варіанти, тривають дискусії.

Про це повідомляє Reuters у четвер, 18 квітня.

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Варіант використання активів РФ як застави для позик

Домбровскіс сподівається, що ЄС невдовзі створить окремий інструмент для використання прибутків чи відсотків отриманих від російських активів, щоб допомогти Україні. Він уточнив, що це рішення планують ухвалити в першому півріччі.

Фінансові посадові особи G7 зазначили, що налаштовані допомогти Україні вирішити її нагальні фінансові потреби в короткостроковому фінансуванні, бо вона протистоїть російській агресії, зокрема використання відсотків, отриманих із заморожених активів РФ.

Посадовці "продовжуватимуть працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких знерухомлені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України", щоб представити варіанти лідерам G7 у червні.

На думку Домбровскіса, ймовірно, російські активи використають як заставу, замість їх повного арешту.

Заморожені активи РФ на допомогу Україні

Нагадаємо, що міністри фінансів країн G7 не дійшли згоди щодо використання заморожених російських активів на користь України під час зустрічі у Вашингтоні в середу, 17 квітня. Тому вони продовжать працювати над цим питанням, щоб представити результат у червні перед самітом в Італії. 

Також ми писали, що радник керівника ОП Владислав Власюк розповів, на що можуть спрямувати прибутки від заморожених активів Росії.

фінансова допомога
G7
Україна
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Росія

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