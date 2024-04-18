G7 думает использовать 300 млрд дол. замороженных активов РФ как залог для кредитов Украине

Встреча лидеров G7 в Брюсселе Фото: REUTERS

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что страны G7 планируют использовать около 300 миллиардов долларов замороженных активов России в качестве залога для предоставления займа Украине. По его словам, рассматриваются разные варианты, продолжаются дискуссии.

Об этом сообщает Reuters в четверг, 18 апреля.

Читайте также:

Вариант использования активов РФ в качестве залога для кредитов

Домбровскис надеется, что ЕС вскоре создаст отдельный инструмент для использования доходов или процентов, полученных от российских активов, чтобы помочь Украине. Он уточнил, что это решение планируется принять в первом полугодии.

Финансовые должностные лица G7 отметили, что настроены помочь Украине решить ее неотложные финансовые потребности в краткосрочном финансировании, потому что она противостоит российской агрессии, в том числе использование процентов, полученных из замороженных активов РФ.

Чиновники "будут продолжать работать над всеми возможными путями, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины", чтобы представить варианты лидерам G7 в июне.

По мнению Домбровскиса, вероятно, российские активы используют в качестве залога вместо их полного ареста.

Замороженные активы РФ в помощь Украине

Напомним, что министры финансов стран G7 не пришли к согласию по использованию замороженных российских активов в пользу Украины во время встречи в Вашингтоне в среду, 17 апреля. Поэтому они продолжат работу над этим вопросом, чтобы представить результат в июне перед саммитом в Италии.

Также мы писали, что советник руководителя ОП Владислав Власюк рассказал, на что могут направить доходы от замороженных активов России.