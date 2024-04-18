Країни G7 не дійшли згоди щодо використання заморожених активів РФ для України

Представники "Великої сімки". Архівне фото: G7 / Twitter

Міністри фінансів країн G7 не дійшли згоди щодо використання заморожених російських активів на користь України під час зустрічі у Вашингтоні 17 квітня. Вони продовжать працювати над цим питання та представлять свої бачення лідерам країн "Великої сімки" у червні перед самітом в Італії.

Про це повідомляє Reuters.

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Російські активи для допомоги Україні

Міністри фінансів "Великої сімки" заявили, що вони твердо налаштовані допомогти Україні задовольнити нагальні короткострокові потреби у фінансуванні, оскільки вона бореться з вторгненням Росії, включаючи використання надзвичайних надходжень від заморожених російських активів.

"Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні. Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими до того часу, відповідно до наших відповідних правових систем", — заявили представники G7.

Водночас у їхній заяві не було зазначено конкретного плану щодо активів, але вони наголосили, що "продовжуватимуть працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких знерухомлені російські суверенні активи можуть бути використані для підтримки України". Конкретні варіанти вони представлять лідерам G7 перед самітом в Італії у червні.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс заявив, що його країна підтримує задум щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За його словами, це питання буде одним із головних на зустрічі в Брюсселі.

Водночас відомо, що парламент Швейцарії відмовився приєднатися до країн, які розшукують активи РФ. За результатами голосування 101 депутат висловився "проти", тоді як 80 підтримали пропозицію.