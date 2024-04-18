Страны G7 не пришли к согласию по использованию замороженных активов РФ для Украины

Представители "Большой семерки". Архивное фото: G7 / Twitter

Министры финансов стран G7 не пришли к согласию по использованию замороженных российских активов в пользу Украины во время встречи в Вашингтоне 17 апреля. Они продолжат работать над этим вопросом и представят свои видения лидерам стран "Большой семерки" в июне перед саммитом в Италии.

Об этом сообщает Reuters.

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Российские активы для помощи Украине

Министры финансов "Большой семерки" заявили, что они твердо настроены помочь Украине удовлетворить срочные краткосрочные потребности в финансировании, поскольку она борется с вторжением России, включая использование чрезвычайных поступлений от замороженных российских активов.

"Мы подтверждаем нашу решимость обеспечить, чтобы Россия заплатила за ущерб, причиненный ей Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, согласно нашим соответствующим правовым системам", — заявили представители G7.

В то же время в их заявлении не был указан конкретный план по активам, но они подчеркнули, что "будут продолжать работать над всеми возможными путями, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины". Конкретные варианты они представят лидерам G7 перед саммитом в Италии в июне.

Напомним, недавно премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил, что его страна поддерживает замысел использования замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, этот вопрос будет одним из главных на встрече в Брюсселе.

В то же время известно, что парламент Швейцарии отказался присоединиться к разыскивающим активы РФ странам. По результатам голосования 101 депутат высказался "против", в то время как 80 поддержали предложение.