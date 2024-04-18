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Ірландія за використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

18 квітня 2024 02:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ірландія за використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс заявив перед початком спецзасідання Європейської ради, що Ірландія підтримує задум щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. За його словами, це питання буде одним із головних на зустрічі в Брюсселі.

Про це повідомляє Укрінформ у середу, 17 квітня.

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Підтримка України від Ірландії

"Використання російських активів — це потенційний спосіб, у який Європейський Союз може допомогти Україні, й Ірландія, безумовно, підтримає цю ідею", — зазначив Харріс.

Він наголосив, що Ірландія продовжує підтримувати Україну, так само як і ЄС. І посадовець хотів би ще раз запевнити в цьому Президента України Володимира Зеленського.

"І тому я вважаю, що має відбутися дуже важлива розмова про те, як ми можемо використати кошти, отримані від заморожених російських активів, щоб допомогти українському уряду в цей час", — додав ірландський прем’єр.

За його словами, всі учасники розуміють, що Європа повинна лідерувати в підтримці України.

Що відомо про засідання Європейської Ради в Брюсселі

Як відомо, 17-18 квітня у Брюсселі пройде зустріч Європейської ради, серед головних тем якої конкурентоспроможність ЄС, сучасний стан європейської економіки та шляхи підвищення ефективності Єдиного ринку. Також важливим питанням буде ситуація в Україні та збільшення допомоги Києву в боротьбі проти Росії.

Нагадаємо, що Зеленський під час телефонної розмови з новообраним прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом 10 квітня привітав його з призначенням та обговорив подальшу співпрацю між двома країнами.

Також ми повідомляли, що радник керівника ОП Владислав Власюк розповів, на що можуть спрямувати прибутки від заморожених активів Росії.

Україна
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