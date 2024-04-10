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Зеленський привітав з призначенням нового прем’єр-міністра Ірландії

10 квітня 2024 20:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленский привітав з призначенням нового Прем’єр-міністра Ірландії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 10 квітня, Президент України Володимир Зеленський здійснив телефонний дзвінок до новообраного прем’єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса, під час якого він привітав його з призначенням. Також глави держав обговорили подальшу співпрацю між двома країнами.

Про це повідомляється на сторінці Президента України у Telegram.

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Під час розмови з главою уряду Ірландії президент Зеленський висловив подяку за постійну підтримку, яку Ірландія надає Україні у складний період її історії.

Особливу увагу Президент України звернув на участь Ірландії в імплементації Формули миру. Він також запросив прем’єр-міністра Ірландії взяти участь у Глобальному саміті миру, який планується незабаром.

Окрім того, Володимир Зеленський наголосив на необхідності розпочати двосторонні переговори між Україною та Ірландією щодо угоди про безпеку в межах Вільнюської декларації "Великої сімки".

Зеленский привітав з призначенням нового Прем’єр-міністра Ірландії - фото 1
Скриншот допису Володимира Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарії Віола Амхерд провели телефонну розмову, під час якої обговорили подальшу співпрацю між двома країнами. Також йшлося про підготовку до проведення Глобального саміту миру. 

Також ми писали про те, що Володимир Зеленський звернувся до учасників Дельфійського економічного форуму з важливим проханням надати Україні необхідні засоби для захисту від російських атак. Президент розповів про свої відвідини Харкова, який розташований лише за 40 км від кордону з Росією.

Володимир Зеленський
Україна
Ірландія
дзвінки
війна в Україні

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