Зеленський звернувся з важливим проханням до учасників Дельфійського економічного форуму

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників Дельфійського економічного форуму з важливим проханням надати Україні необхідні засоби для захисту від російських атак. Президент розповів про свої відвідини Харкова, який розташований лише за 40 км від кордону з Росією.

Про це повідомляється на сторінці Президента України Володимира Зеленського у Telegram.

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У своєму відеозверненні Зеленський наголосив на серйозності ситуації, стверджуючи, що Харків зазнав значних пошкоджень від російських ракетних атак. Він описав страх та загрозу, яка висить над містом щодня через можливість нових атак і використання російськими військами іранських "шахедів" і авіабомб.

"Путін зараз робить ставку саме на такі бомби. На можливість знищити все до руїн і зайти потім на порожнє місце — місце, де було нормальне життя до російської війни", — підкреслив Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що Росія намагається підкріпити свій воєнний потенціал, використовуючи засоби тиску на партнерів України, і закликав до рішучих заходів, включаючи постачання систем протиповітряної оборони та бойових літаків для забезпечення безпеки країни.

"Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів — і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб", — додав він.

Зеленський закликав до зміцнення санкцій проти Росії та нульової толерантності до російської дезінформації, підкреслюючи, що це допоможе знизити воєнний потенціал Кремля.

"Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога", — заявив Зеленський, закликаючи до негайних дій для забезпечення безпеки України.

Зеленський завершив своє звернення вдячністю всім партнерам, які розуміють терміновість ситуації та готові ухвалювати рішення для забезпечення безпеки та миру в регіоні.

У Дельфійському економічному форумі беруть участь президенти Греції, Чорногорії та Словенії, а також представники політичної та експертної спільнот багатьох країн.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський заявив, що Україна розробила новий план контрнаступу, але для його реалізації потрібна зброя, зокрема зі США.

Він наголосив, що для контрнаступальних дій наразі снарядів немає й Україна дуже потребує допомоги від своїх партнерів. Однак для захисту держави снарядів достатньо.