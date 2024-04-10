Зеленский обратился с важной просьбой к участникам Дельфийского экономического форума

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Дельфийского экономического форума с важной просьбой предоставить Украине необходимые средства для защиты от российских атак. Президент рассказал о своем посещении Харькова, который расположен всего в 40 км от границы с Россией.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на своей странице в Telegram.

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В своем видеообращении Зеленский отметил серьезность ситуации, утверждая, что Харьков получил значительные повреждения от российских ракетных атак. Он описал страх и угрозу, которая висит над городом каждый день из-за возможности новых атак и использования российскими войсками иранских "шахедов" и авиабомб.

"Путин сейчас делает ставку именно на такие бомбы. На возможность уничтожить все в руины и зайти потом на пустое место - место, где была нормальная жизнь до российской войны", — подчеркнул Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что Россия пытается подкрепить свой военный потенциал, используя средства давления на партнеров Украины, и призвал к решительным мерам, включая поставки систем противовоздушной обороны и боевых самолетов для обеспечения безопасности страны.

"Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей - вообще не будет проблемы российской авиации и бомб", — добавил он.

Зеленский призвал к укреплению санкций против России и нулевой толерантности к российской дезинформации, подчеркивая, что это поможет снизить военный потенциал Кремля.

"Можно победить в этой войне. Но не дефицитами одерживается победа", — заявил Зеленский, призывая к немедленным действиям по обеспечению безопасности Украины.

Зеленский завершил свое обращение благодарностью всем партнерам, которые понимают срочность ситуации и готовы принимать решения по обеспечению безопасности и мира в регионе.

В Дельфийском экономическом форуме принимают участие президенты Греции, Черногории и Словении, а также представители политического и экспертного сообществ многих стран.

Напомним, что недавно Зеленский заявил, что Украина разработала новый план контрнаступления , но для его реализации нужно оружие, в том числе из США.

Он подчеркнул, что для контрнаступательных действий снарядов нет и Украина очень нуждается в помощи от своих партнеров . Однако для защиты государства снарядов достаточно.