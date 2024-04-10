Зеленский поздравил с назначением нового премьер-министра Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Сегодня, 10 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский совершил телефонный звонок новоизбранному Премьер-министру Ирландии Саймону Гаррису, во время которого он поздравил его с назначением. Также главы государств обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами.

Об этом сообщается на странице Президента Украины в Telegram.

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В ходе беседы с главой правительства Ирландии Президент Зеленский выразил благодарность за постоянную поддержку, которую Ирландия оказывает Украине в сложный период ее истории.

Особое внимание Президент обратил на участие Ирландии в имплементации Формулы мира. Он также пригласил Премьер-министра Ирландии принять участие в предстоящем в Глобальном саммите мира.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил необходимость начать двусторонние переговоры между Украиной и Ирландией по соглашению о безопасности в рамках Вильнюсской декларации "Большой семерки".

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами. Речь также шла о подготовке к проведению Глобального саммита мира.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский обратился к участникам Дельфийского экономического форума с важной просьбой предоставить Украине необходимые средства для защиты от российских атак. Президент рассказал о своем посещении Харькова, который расположен всего в 40 км от границы с Россией.