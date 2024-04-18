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Ирландия за использование замороженных активов РФ для помощи Украине

18 апреля 2024 02:10
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ирландия за использование замороженных активов РФ для помощи Украине
Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис заявил перед началом спецзаседания Европейского совета, что Ирландия поддерживает замысел использования замороженных российских активов для помощи Украине. По его словам, этот вопрос будет одним из главных на встрече в Брюсселе.

Об этом сообщает Укринформ в среду, 17 апреля.

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Поддержка Украины от Ирландии

"Использование российских активов — это потенциальный способ, которым Европейский Союз может помочь Украине, и Ирландия, безусловно, поддержит эту идею", — отметил Харрис.

Он подчеркнул, что Ирландия продолжает поддерживать Украину, равно как и ЕС. И чиновник хотел бы еще раз заверить в этом Президента Украины Владимира Зеленского.

"И потому я считаю, что должен состояться очень важный разговор о том, как мы можем использовать средства, вырученные от замороженных российских активов, чтобы помочь украинскому правительству в это время", — добавил ирландский премьер.

По его словам, все участники понимают, что Европа должна лидировать в поддержке Украины.

Что известно о заседании Европейского Совета в Брюсселе

Как известно, 17-18 апреля в Брюсселе пройдет встреча Европейского совета, среди главных тем которой — конкурентоспособность ЕС, современное состояние европейской экономики и пути повышения эффективности Единого рынка. Также важным вопросом станет ситуация в Украине и увеличение помощи Киеву в борьбе против России.

Напомним, что Зеленский во время телефонного разговора с новоизбранным премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом 10 апреля поздравил его с назначением и обсудил дальнейшее сотрудничество между двумя странами.

Также мы сообщали, что советник руководителя ОП Владислав Власюк рассказал, на что могут направить доходы от замороженных активов России.

Украина
Ирландия
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помощь
война в Украине
війна
Россия

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