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Парламент Швейцарії відмовився приєднатися до країн, які розшукують активи РФ

17 квітня 2024 21:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Парламент Швейцарії відмовився приєднатися до країн, які розшукують активи РФ
Будівлі швейцарського парламенту у Берні, Швейцарія. Ілюстративне фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Нижня палата парламенту Швейцарії в середу, 17 квітня, прийняла рішення відхилити пропозицію про приєднання до міжнародної цільової групи для забезпечення виконання економічних санкцій проти Росії. За результатами голосування 101 депутат висловився "проти", тоді як 80 підтримали пропозицію Партії зелених про приєднання до групи REPO.

Про це повідомляє видання Reuters. 

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Уряд Швейцарії також рекомендував не приєднуватися до цієї групи, підкреслюючи, що країна вже активно співпрацює з іншими країнами-учасницями в цьому питанні.

Міністр юстиції Швейцарії, Беат Янс, зазначив, що в умовах все більш поляризованого світу Швейцарія зацікавлена ​​в збереженні певної незалежності в міжнародних відносинах. Він підкреслив, що відмова від участі в групі REPO дозволить Швейцарії продовжувати надавати якісні послуги і зосередитися на мирній ініціативі, зокрема організації мирного саміту в Україні.

Групу REPO було створено у 2022 році за участю Сполучених Штатів, Австралії, Канади, Європейської Комісії та інших країн з метою заморожування та конфіскації активів фізичних і юридичних осіб, які стали об'єктом санкцій через вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, що Швейцарія проведе мирну конференцію щодо України. 

Також ми писали про те, що уряд Швейцарії виділить Україні 5,5 млрд доларів на відновлення України до 2036 року. В якості "першого кроку", до 2028 року буде виділено близько 1,5 мільярда швейцарських франків.

фінансова допомога
Швейцарія
Україна
економіка
Росія

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