Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Парламент Швейцарии отказался присоединиться к странам, разыскивающим активы РФ arrow

Парламент Швейцарии отказался присоединиться к странам, разыскивающим активы РФ

17 апреля 2024 21:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Парламент Швейцарии отказался присоединиться к странам, разыскивающим активы РФ
Здание швейцарского парламента в Берне, Швейцария. Иллюстративное фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Нижняя палата парламента Швейцарии в среду, 17 апреля, приняла решение отклонить предложение о присоединении к международной целевой группе по обеспечению выполнения экономических санкций против России. По результатам голосования 101 депутат высказался "против", в то время как 80 поддержали предложение Партии зеленых о присоединении к группе REPO.

Об этом сообщает издание Reuters.

Читайте также:

Поиск активов РФ для Украины

Правительство Швейцарии также рекомендовало не присоединяться к этой группе, подчеркивая, что страна уже активно сотрудничает с другими странами-участницами в этом вопросе.

Министр юстиции Швейцарии Беат Янс отметил, что в условиях все более поляризованного мира Швейцария заинтересована в сохранении определенной независимости в международных отношениях. Он подчеркнул, что отказ от участия в группе REPO позволит Швейцарии продолжать оказывать качественные услуги и сосредоточиться на мирной инициативе, в частности, организации мирного саммита в Украине.

Группа REPO была создана в 2022 году с участием Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Европейской Комиссии и других стран с целью замораживания и конфискации активов физических и юридических лиц, ставших объектом санкций из-за вторжения России в Украину в 2022 году.

Напомним, что Швейцария проведет мирную конференцию по Украине.

Также мы писали о том, что правительство Швейцарии выделит Украине 5,5 млрд. долларов на восстановление Украины до 2036 года. В качестве "первого шага" к 2028 году будет выделено около 1,5 миллиарда швейцарских франков.

финансовая помощь
Швейцария
Украина
экономика
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость