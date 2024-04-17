Парламент Швейцарии отказался присоединиться к странам, разыскивающим активы РФ

Здание швейцарского парламента в Берне, Швейцария. Иллюстративное фото: REUTERS

Нижняя палата парламента Швейцарии в среду, 17 апреля, приняла решение отклонить предложение о присоединении к международной целевой группе по обеспечению выполнения экономических санкций против России. По результатам голосования 101 депутат высказался "против", в то время как 80 поддержали предложение Партии зеленых о присоединении к группе REPO.

Об этом сообщает издание Reuters.

Читайте также:

Поиск активов РФ для Украины

Правительство Швейцарии также рекомендовало не присоединяться к этой группе, подчеркивая, что страна уже активно сотрудничает с другими странами-участницами в этом вопросе.

Министр юстиции Швейцарии Беат Янс отметил, что в условиях все более поляризованного мира Швейцария заинтересована в сохранении определенной независимости в международных отношениях. Он подчеркнул, что отказ от участия в группе REPO позволит Швейцарии продолжать оказывать качественные услуги и сосредоточиться на мирной инициативе, в частности, организации мирного саммита в Украине.

Группа REPO была создана в 2022 году с участием Соединенных Штатов, Австралии, Канады, Европейской Комиссии и других стран с целью замораживания и конфискации активов физических и юридических лиц, ставших объектом санкций из-за вторжения России в Украину в 2022 году.

Напомним, что Швейцария проведет мирную конференцию по Украине.

Также мы писали о том, что правительство Швейцарии выделит Украине 5,5 млрд. долларов на восстановление Украины до 2036 года. В качестве "первого шага" к 2028 году будет выделено около 1,5 миллиарда швейцарских франков.