Швейцарія проведе мирну конференцію щодо України — коли вона відбудеться

Президент України Володимир Зеленський та президентка Швейцарії Віола Амгерд. Фото: ОП

Швейцарія офіційно підтвердила проведення мирної конференції щодо України. Вона відбудеться у червні 2024 року.

Про це повідомила президент Швейцарії Віола Амгерд, передає NZZ та Swissinfo у середу, 10 квітня.

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Федеральна рада оголосила, що організація конференції для запуску мирного процесу в Україні отримала достатню підтримку на міжнародному рівні.

Зустріч відбудеться 15-16 червня в готелі в Бюргенштоку на запрошення президентки Віоли Амгерд.

У конференції візьмуть участь представники країн G7, ЄС, країн Глобального Півдня, таких як Китай, Індія, Південна Африка, Бразилія, Ефіопія та Саудівська Аравія. Ймовірно, на зустрічі також буде присутній президент США Джо Байден.

Федеральна рада Швейцарії зазначила, що головною метою конференції є розробка конкретної дорожньої карти для участі Росії у мирному процесі. Однак Москва вже заявила, що РФ не приєднається до цієї конференції.

Нагадаємо, Швейцарія надасть Україні близько 5 мільярдів швейцарських франків (понад 5 мільярдів євро) на відновлення країни. Це фінансування планують спрямувати до 2036 року.

Також 2 квітня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову в форматі онлайн з очільником міжнародного відділу безпекової політики Федерального міністерства закордонних справ Швейцарської Конфедерації Габріелем Люхінгером. Поспілкувалися щодо підготовки Глобального саміту миру лідерів держав.