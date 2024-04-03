Україна зі Швейцарією обговорили підготовку до Глобального саміту миру

Керівник ОП Андрій Єрмак під час обговорення підготовки Глобального саміту миру. Фото: t.me/ermaka2022

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову в форматі онлайн із очільником міжнародного відділу безпекової політики Федерального міністерства закордонних справ Швейцарської Конфедерації Габріелем Люхінгером. Поспілкувалися щодо підготовки Глобального саміту миру лідерів держав.

Про це Андрій Єрмак повідомляє в Telegram у вівторок, 2 квітня.

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"Обговорили підготовку до першого інавгураційного Глобального саміту миру, який прийматиме Швейцарія. Окремо зосередилися на тому, що важливо залучити до нього якомога більше держав із якнайширшим представництвом усіх континентів", — розповів очільник ОП.

Очільник міжнародного відділу безпекової політики Федерального МЗС Швейцарської Конфедерації Габріель Люхінгер. Фото: t.me/ermaka2022

Він також подякував Швейцарії за підтримку Української формули миру та підготовку до Саміту миру, оскільки "саме там стартуватиме робота над спільним планом досягнення справедливого миру в Україні".

Керівник ОП уточнив, що в обговоренні взяли участь його заступник Ігор Жовква, радники Єрмака Дарія Зарівна та Олександр Бевз, а також заступник очільника МЗС Микола Точицький.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу керівника ОП Андрія Єрмака

Нагадаємо, що до участі в Глобальному саміті миру у Швейцарії Президент Володимир Зеленський запросив всі нації світу, які поважають міжнародний порядок.

Також ми повідомляли, що в Швейцарії підтримали передачу заморожених російських активів для України. Це рішення надає уряду можливість створити міжнародно-правову підставу для використання активів держав-агресорів для компенсації країн, що постраждали.