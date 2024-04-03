Украина со Швейцарией обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор в формате онлайн с главой международного отдела политики безопасности Федерального министерства иностранных дел Швейцарской Конфедерации Габриэлем Люхингером. Пообщались по поводу подготовки Глобального саммита мира лидеров государств.
Об этом Андрей Ермак сообщает в Telegram во вторник, 2 апреля.
Украина со Швейцарией готовятся к Глобальному саммиту мира
"Обсудили подготовку к первому инаугурационному Глобальному саммиту мира, который будет принимать Швейцария. Отдельно сосредоточились на том, что важно привлечь к нему как можно больше государств с широчайшим представительством всех континентов", — рассказал глава ОП.
Он также поблагодарил Швейцарию за поддержку Украинской формулы мира и подготовку к Саммиту мира, поскольку "именно там будет стартовать работа над общим планом достижения справедливого мира в Украине".
Руководитель ОП уточнил, что в обсуждении приняли участие его заместитель Игорь Жовква, советники Ермака Дария Заровна и Александр Бевз, а также замглавы МИД Николай Точицкий.
Напомним, что к участию в Глобальном саммите мира в Швейцарии Президент Владимир Зеленский пригласил все нации мира, уважающие международный порядок.
Также мы сообщали, что в Швейцарии поддержали передачу замороженных российских активов для Украины. Это решение дает правительству возможность создать международно-правовое основание для использования активов государств-агрессоров для компенсации пострадавших стран.
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