Украина со Швейцарией обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира

Руководитель ОП Андрей Ермак в ходе обсуждения подготовки Глобального саммита мира. Фото: t.me/ermaka2022

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор в формате онлайн с главой международного отдела политики безопасности Федерального министерства иностранных дел Швейцарской Конфедерации Габриэлем Люхингером. Пообщались по поводу подготовки Глобального саммита мира лидеров государств.

Об этом Андрей Ермак сообщает в Telegram во вторник, 2 апреля.

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"Обсудили подготовку к первому инаугурационному Глобальному саммиту мира, который будет принимать Швейцария. Отдельно сосредоточились на том, что важно привлечь к нему как можно больше государств с широчайшим представительством всех континентов", — рассказал глава ОП.

Глава международного отдела политики безопасности Федерального МИД Швейцарской Конфедерации Габриэль Люхингер. Фото: t.me/ermaka2022

Он также поблагодарил Швейцарию за поддержку Украинской формулы мира и подготовку к Саммиту мира, поскольку "именно там будет стартовать работа над общим планом достижения справедливого мира в Украине".

Руководитель ОП уточнил, что в обсуждении приняли участие его заместитель Игорь Жовква, советники Ермака Дария Заровна и Александр Бевз, а также замглавы МИД Николай Точицкий.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя ОП Андрея Ермака

Напомним, что к участию в Глобальном саммите мира в Швейцарии Президент Владимир Зеленский пригласил все нации мира, уважающие международный порядок.

Также мы сообщали, что в Швейцарии поддержали передачу замороженных российских активов для Украины. Это решение дает правительству возможность создать международно-правовое основание для использования активов государств-агрессоров для компенсации пострадавших стран.