У Швейцарії підтримали конфіскацію російських активів для України

Парламент Швейцарії. Фото: facebook.com/aboutswiss

Верхня палата парламенту Швейцарії підтримала передачу заморожених російських активів для України. "За" проголосували 29 депутатів, 19 — проти, а ще троє — утрималися.

Про це повідомляє France24 у четвер, 7 березня.

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Нижня палата парламенту Швейцарії підтримала таку ідею ще минулого року.

Рішення парламенту надає уряду можливість створити міжнародно-правову підставу для використання активів держав-агресорів для компенсації країн, що постраждали.

Уряд розроблятиме ініціативу, відповідно до якої заморожені кошти центрального банку агресора або активи його державних компаній можуть бути законно передані державі, яка зазнала нападу.

"Факти справді дуже зрозумілі. Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона має відшкодувати завдані збитки. Наразі ведуться міжнародні дискусії про механізми компенсації, і Швейцарія бере в них участь, використовуючи свої знання, навички та весь свій досвід у цій галузі", — розповів міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Зазначимо, що у Швейцарії зберігається понад 8 мільярдів доларів резервів та активів російського центрального банку.

Нагадаємо, Велика Британія готова позичити Україні всі заморожені активи російського центрального банку. Це можливо на тій підставі, що Москва буде змушена виплатити репарації Києву після закінчення війни.

Також президент Сполучених Штатів Джо Байден закликає країни "Великої сімки" розробити план з використання заблокованих російських активів на користь України. Цей план передбачається представити на саміті G7, який відбудеться в Італії у червні.