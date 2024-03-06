Британія готова позичити Україні заморожені активи російського центробанку

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Велика Британія готова позичити Україні всі заморожені активи російського центрального банку. Це можливо на тій підставі, що Москва буде змушена виплатити репарації Києву після закінчення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, передає The Guardian у середу, 6 березня.

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Кемерон зазначив, що активи будуть використані як гарантія виплати репарацій.

За його словами, цей план більш радикальний, ніж пропозиції, які обговорювалися в Європейському Союзі, щодо надання Україні лише несподіваних прибутків від активів російського центрального банку, якими володіє Захід. Річний надприбуток оцінюється в чотири мільярди доларів.

"Є можливість використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли Росія виплатить репарації. Це може бути кращим способом зробити це. Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів", — наголосив Кемерон.

Це перший раз, коли очільник МЗС Британії відкрито говорить про цю пропозицію в таких деталях.

Видання зазначає, що слабким місцем цього плану є умова майбутньої перемоги України і згода РФ на виплату репарацій, що зараз здається неймовірним.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден закликає країни "Великої сімки" розробити план з використання заблокованих російських активів на користь України. Цей план передбачається представити на саміті G7, який відбудеться в Італії у червні.

Також міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер виступив проти конфіскації російських активів. Посадовець заперечив позицію міністерки фінансів США Джанет Єллен щодо законності монетизації 300 млрд доларів заморожених російських активів. Це свідчить про присутність розбіжностей між країнами "Великої сімки".