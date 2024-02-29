Конфіскація активів Росії — одна з країн ЄС виступила проти

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер. Фото: epoint.fr

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер виступив проти конфіскації російських активів. Відповідно посадовець заперечив позицію міністерки фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен щодо законності монетизації 300 млрд доларів заморожених російських активів. Це свідчить про присутність розбіжностей між країнами Великої сімки.

Про це повідомляє Reuters.

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Ле Мер під час виступу після зустрічі країн G7 не підтримав позицію США щодо конфіскації росактивів. За його словами, в міжнародному праві немає достатніх підстав для цього і над цим потрібно працювати. Посадовець наголосив на важливості запровадження таких заходів тільки на основі міжнародного права та погодження всіма членами країн Групи 20, до якої входять Росія, Китай тощо.

Представники Великої сімки вже рік намагаються знайти спільне рішення щодо конфіскації активів РФ. Однак вони не вирішили це питання.

"Це не обов'язково конфронтація. Ми продовжуємо кулуарні дискусії, спрямовані на досягнення спільної мети, яка полягає в пошуку заходів, що відповідають міжнародному праву", — заявив віцеміністр фінансів Японії з міжнародних справ Масато Канда.

Правова база для конфіскації росактивів

До цього Єллен наголосила, що існують "вагомі міжнародно-правові, економічні та моральні підстави", щоб конфіскувати російські активи. Також міністерка додала, що їх можна використати як заставу. Посадовиця переконана, що "теорія контрзаходів" дозволяє такі дії згідно з міжнародним правом. Окремо Єллен заявила про важливість допомоги Україні у її боротьбі проти Росії.

У відповіді на питання про теорію контрзаходів Ле Мер заявив, що не згоден з позицією Єллен. Міністр переконаний, що потрібен широкий міжнародний консенсус.

"Ми не вважаємо, що ця правова база є достатньою. Ця правова база повинна бути прийнята не тільки європейськими країнами, не тільки країнами G7, але й усіма країнами-членами світової спільноти, і я маю на увазі всі країни-члени G20. Ми не повинні вносити жодних розбіжностей між країнами G20", — зауважив Ле Мер.

Попри розбіжності західний посадовець анонімно повідомив, що представники G7 колективно розуміють необхідність того, що Кремль має заплатити за скоєні нею злочини. За його словами, більшість лідерів країн впевнені, що знайдеться шлях, за допомогою якого конфіскація активів Москви, стане можливою.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтримав конфіскацію росактивів на користь України. Він назвав це "реалістичним кроком, який є юридично безпечним і може бути швидко реалізований".

Нагадаємо, країни G7 оголосили про намір блокувати заморожені російські активи до завершення війни в Україні.

Раніше Рада ЄС затвердила постанову про використання заморожених активів РФ. Представники країн планують передавати прибуток на допомогу Україні.