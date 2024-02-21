Міжнародні експерти схвалили конфіскацію активів РФ на користь України, — Bloomberg

Експерти з міжнародного права схвалили конфіскацію російських активів. Фото: European Parliament

Група експертів із правових питань підтримала аргументи на користь арешту заморожених активів Центрального банку Росії на суму 300 мільярдів доларів. На думку фахівців, такі дії дозволені міжнародним правом з огляду на масштаби російського вторгнення.

Про це повідомляє Bloomberg у середу, 21 лютого.

Лист експертів до країн G-7

Лист, який був розісланий в столиці G-7 і є у розпорядженні агентства Bloomberg, підписали десять експертів з міжнародного права та юристів-практиків з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великобританії та США. В його тексті фахівці обґрунтовують законність повного арешту російських активів.

"Ми дійшли висновку, що відповідно до міжнародного права для держав, які заморозили російські державні активи, було б законно прийняти додаткові контрзаходи проти Росії, враховуючи порушення нею найбільш фундаментальних норм міжнародного права, що нею триває, у формі передачі російських державних активів як компенсація за збитки, які виникли безпосередньо внаслідок протиправних дій Росії", — написали експерти.

Експерти з правових питань зазначили, що конфіскацію активів можна було б вважати незаконною лише у тому випадку, якби Росія не порушила фундаментальних норм міжнародного справа.

"Такі дії дозволені, якщо вони робляться проти держави-порушника і спрямовані на те, аби переконати її припинити свою незаконну поведінку та виконати своє зобов'язання з виплати компенсації постраждалим, або якщо вмовляння не допомагають домогтися цієї компенсації за допомогою активів держави-порушника", — зазначили юристи-міжнародники.

Лист з'явився в той час, коли країни G-7 обговорюють долю заморожених російських активів, оскільки Україна потребує фінансування, а війна не демонструє жодних ознак згасання.

У своєму листі юридичні експерти рекомендують державам, які заморозили ці активи, передати їх на підтримку програм з пом'якшення збитків і допомоги Україні у відновленні.

Нагадаємо, 12 лютого Рада ЄС затвердила постанову щодо використання заморожених активів РФ. Очікується, що прибуток передаватимуть на допомогу Україні.

17 лютого США вперше в історії вирішили передати Естонії конфісковані російські активи. Вони будуть надані Україні для її підтримки та допомоги державі.