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Міжнародні експерти схвалили конфіскацію активів РФ на користь України, — Bloomberg

21 лютого 2024 17:39
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Міжнародні експерти схвалили конфіскацію активів РФ на користь України, — Bloomberg
Експерти з міжнародного права схвалили конфіскацію російських активів. Фото: European Parliament
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Група експертів із правових питань підтримала аргументи на користь арешту заморожених активів Центрального банку Росії на суму 300 мільярдів доларів. На думку фахівців, такі дії дозволені міжнародним правом з огляду на масштаби російського вторгнення.

Про це повідомляє Bloomberg у середу, 21 лютого.

Лист експертів до країн G-7

Лист, який був розісланий в столиці G-7 і є у розпорядженні агентства Bloomberg, підписали десять експертів з міжнародного права та юристів-практиків з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великобританії та США. В його тексті фахівці обґрунтовують законність повного арешту російських активів.

"Ми дійшли висновку, що відповідно до міжнародного права для держав, які заморозили російські державні активи, було б законно прийняти додаткові контрзаходи проти Росії, враховуючи порушення нею найбільш фундаментальних норм міжнародного права, що нею триває, у формі передачі російських державних активів як компенсація за збитки, які виникли безпосередньо внаслідок протиправних дій Росії", — написали експерти.

Експерти з правових питань зазначили, що конфіскацію активів можна було б вважати незаконною лише у тому випадку, якби Росія не порушила фундаментальних норм міжнародного справа.

"Такі дії дозволені, якщо вони робляться проти держави-порушника і спрямовані на те, аби переконати її припинити свою незаконну поведінку та виконати своє зобов'язання з виплати компенсації постраждалим, або якщо вмовляння не допомагають домогтися цієї компенсації за допомогою активів держави-порушника", — зазначили юристи-міжнародники.

Лист з'явився в той час, коли країни G-7 обговорюють долю заморожених російських активів, оскільки Україна потребує фінансування, а війна не демонструє жодних ознак згасання.

У своєму листі юридичні експерти рекомендують державам, які заморозили ці активи, передати їх на підтримку програм з пом'якшення збитків і допомоги Україні у відновленні.

Нагадаємо, 12 лютого Рада ЄС затвердила постанову щодо використання заморожених активів РФ. Очікується, що прибуток передаватимуть на допомогу Україні.

17 лютого США вперше в історії вирішили передати Естонії конфісковані російські активи. Вони будуть надані Україні для її підтримки та допомоги державі.

війна
Україна
активи
компенсація
Росія

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