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Рада ЄС розглянула використання прибутку від заморожених активів РФ для України — що вирішили

12 лютого 2024 19:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Рада ЄС розглянула використання прибутку від заморожених активів РФ для України — що вирішили
Рада Європейського Союзу. Фото: Рада ЄС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Рада Європейського Союзу затвердила постанову щодо використання заморожених активів Росії. Прибуток від них передаватимуть на підтримку України.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у понеділок, 12 лютого.

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Використання прибутку від заморожених активів РФ

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення та регламент, що роз'яснюють зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, які володіють активами та резервами Центрального банку Росії, знерухомленими внаслідок обмежувальних заходів ЄС", — йдеться у повідомленні.

Так, це відкриває шлях до ухвалення рішення про можливе створення фінансового внеску до бюджету ЄС з цих чистих прибутків для підтримки України та її відновлення і реконструкції на більш пізньому етапі.

Зазначається, що цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Фонду для України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС заборонив будь-які операції, що пов'язані з управлінням резервами та активами центрального банку Росії. Внаслідок цього активи, які перебувають у фінансових установах країн ЄС, стали "знерухомленими".

Нагадаємо, уряд Бельгії запропонував країнам Великої Сімки план для розблокування заморожених активів Росії. У майбутньому їх планують використати на користь України.

Раніше Reuters писало, що Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, попри плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

санкції проти Росії
Європейський союз
активи
Рада Європи
війна в Україні

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