Совет ЕС рассмотрел использование прибыли от замороженных активов РФ для Украины — что решили
Совет Европейского Союза утвердил постановление об использовании замороженных активов России. Прибыль от них будет передаваться в поддержку Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в понедельник, 12 февраля.
Использование прибыли от замороженных активов РФ
"Сегодня Совет ЕС принял решение и регламент, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, обладающих активами и резервами Центрального банка России, обездвиженными в результате ограничительных мер ЕС", — говорится в сообщении.
Так, это открывает путь к принятию решения о возможном создании финансового вклада в бюджет ЕС с этих чистых доходов для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе.
Этот финансовый взнос может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд для Украины.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС запретил какие-либо операции, связанные с управлением резервами и активами центрального банка России. Вследствие этого активы, находящиеся в финансовых учреждениях стран ЕС, стали "неподвижными".
Напомним, правительство Бельгии предложило странам Большой Семерки план для разблокирования замороженных активов России. В будущем их планируют использовать в пользу Украины.
Ранее Reuters писало, что Европейский Союз вряд ли конфискует замороженные в Европе активы российского центрального банка, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.
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