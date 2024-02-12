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Совет ЕС рассмотрел использование прибыли от замороженных активов РФ для Украины — что решили

12 февраля 2024 19:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Совет ЕС рассмотрел использование прибыли от замороженных активов РФ для Украины — что решили
Совет Европейского Союза. Фото: Совет ЕС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Совет Европейского Союза утвердил постановление об использовании замороженных активов России. Прибыль от них будет передаваться в поддержку Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в понедельник, 12 февраля.

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"Сегодня Совет ЕС принял решение и регламент, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, обладающих активами и резервами Центрального банка России, обездвиженными в результате ограничительных мер ЕС", — говорится в сообщении.

Так, это открывает путь к принятию решения о возможном создании финансового вклада в бюджет ЕС с этих чистых доходов для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе.

Этот финансовый взнос может быть направлен через бюджет ЕС в Фонд для Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС запретил какие-либо операции, связанные с управлением резервами и активами центрального банка России. Вследствие этого активы, находящиеся в финансовых учреждениях стран ЕС, стали "неподвижными".

Напомним, правительство Бельгии предложило странам Большой Семерки план для разблокирования замороженных активов России. В будущем их планируют использовать в пользу Украины.

Ранее Reuters писало, что Европейский Союз вряд ли конфискует замороженные в Европе активы российского центрального банка, несмотря на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

санкции против России
Европейский союз
активы
Рада Европы
война в Украине

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