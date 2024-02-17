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Історичне рішення — США передали Естонії активи РФ для допомоги Україні

17 лютого 2024 17:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Історичне рішення — США передали Естонії активи РФ для допомоги Україні
Американські долари та монети. Ілюстративне фото: Reuters
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Сполучених Штатах Америки вирішили передати Естонії конфісковані російські активи. Такий випадок є першим в історії. Активи будуть надані Україні для її підтримки та допомозі державі.

Про це повідомило Міністерство юстиції США в суботу, 17 лютого.

Україна отримає конфісковані активи РФ

У Німеччині під час Мюнхенської конференції з безпеки заступник генерального прокурора США Ліза Монако і генеральний секретар Естонії Тиніс Саар заявили про виділення 500 тис. доларів з конфіскованих активів Росії.

За даними американського Мін'юсту, активи були конфісковані у справі щодо незаконних закупівель високоточних верстатів для російської військової оборонної промисловості.

"Ця передача є першою у своєму роді передачею США іноземному союзнику з явною метою надання допомоги Україні", — зазначають в міністерстві.

Через неможливість прямого переказу коштів в Україну, було обрано Естонію, як посередника. Країна використає ці кошти на встановлення збитків від війни та ремонту енергооб'єктів критичної інфраструктури в Україні.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила постанову щодо використання заморожених активів РФ. Очікується, що прибуток передаватимуть на допомогу Україні.

Додамо, бельгійський уряд запропонував країнам G7 план для розблокування заморожених активів Росії. У майбутньому їх планують використати на користь України.

США
війна
Естонія
Україна
активи
Росія
Мюнхенська конференція безпеки

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