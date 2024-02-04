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Країни G7 та ЄС планують використовувати заморожені активи РФ на користь України, — Bloomberg

4 лютого 2024 20:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Країни G7 та ЄС планують використовувати заморожені активи РФ на користь України, — Bloomberg
Лідери країн Європейського Союзу. Фото: AP Photo
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Країни, що входять до G7 та лідери Європейського Союзу, розглядають стратегію застосування понад 250 мільярдів доларів, які перебувають під арештом у російського центрального банку, як забезпечення для підтримки у фінансуванні процесу відновлення України. Тобто союзники можуть створити облігаційні випуски для фінансової підтримки будівництва нової України.

Про це в неділю, 4 лютого, повідомило агентство Bloomberg.

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План G7 та ЄС використати заморожені активи РФ

Bloomberg повідомляє, що в рамках плану, що обмірковується, союзники України можуть створити облігаційні випуски для фінансової підтримки будівництва нової України, використовуючи заарештовані російські кошти як гарантію повернення боргів.

Прихильники, які підтримують ініціативу, впевнені, що будь-який вирішення конфлікту в рамках міжнародних норм передбачає зобов'язання Росії компенсувати Україні завдану шкоду.

Джерела видання вказують, що у разі відмови Росії виконувати ці зобов'язання, може бути подано позов до заарештованих активів РФ.

На якому етапі знаходиться план

На цей час план обговорюється на технічному рівні, що означає, що остаточне політичне рішення з цього питання ще не було прийнято.

Проте одне з джерел наголосило, що деякі держави прагнуть активніше просувати це питання порівняно з іншими.

Нагадаємо, під час саміту у Брюсселі, попри опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, ЄС погодив допомогу для України на суму 50 мільярдів євро. Їх Україна отримуватиме протягом наступних чотирьох років.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за створення Фонду для України у розмірі 50 мільярдів євро. За його словами, фінансова допомога не менш важлива нашій державі, ніж постачання зброї та санкційний тиск на Росію.

Європейський союз
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Україна
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війна в Україні
Росія

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