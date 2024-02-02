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В ЕС еще окончательно не решили о предоставлении Украине 50 млрд евро, — FT

2 февраля 2024 20:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ЕС еще окончательно не решили о предоставлении Украине 50 млрд евро, — FT
Европейские политики на саммите ЕС в Брюсселе. Фото: REUTERS/Johanna Geron
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Предоставление Украине 50 млрд евро от Европейского Союза еще не решено. Эти средства являются частью пакета пополнения бюджета ЕС на 65 млрд евро, поэтому это соглашение должен одобрить Европарламент.

Об этом пишет The Financial Times.

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В чем состоит проблема

Известно, что бюджет, одобренный лидерами ЕС, предусматривает сокращение некоторых расходов, чтобы компенсировать повышение стоимости заимствований.

Поэтому у депутатов Европейского парламента будет непростой выбор, или согласиться на эти сокращения, или отложить помощь нашему государству.

Что говорит об этом президент Европарламента

В свою очередь президент Европарламента Роберта Мецола надеется, что депутаты смогут проголосовать в конце февраля после нескольких раундов переговоров, однако в то же время она раскритиковала правительства за то, что они долго задерживать пакеты помощи. Поэтому у парламента нет шансов повлиять на него. Также она осудила предложенные сокращения таких сфер, как исследовательская программа Европейского Союза "Горизонт".

Кроме того, источники издания в Брюсселе уточнили, что в конце концов парламентарии "стиснут зубы" и примут такое решение. Поэтому Киев получит свою первую помощь уже в апреле.

Напомним, во время саммита в Брюсселе, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ЕС согласовал помощь для Украины на сумму 50 миллиардов евро. Их Украина будет получать в течение следующих четырех лет.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за создание Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро. По его словам, финансовая помощь не менее важна нашему государству, чем поставка оружия и санкционное давление на Россию.

госбюджет
Европейский союз
финансовая помощь
деньги
саммит
война в Украине

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