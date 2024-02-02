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В ЄС ще остаточно не вирішили про надання Україні 50 млрд євро, — FT

2 лютого 2024 20:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ЄС ще остаточно не вирішили про надання Україні 50 млрд євро, — FT
Європейські політики під час саміту ЄС в Брюсселі. Фото: REUTERS/Johanna Geron
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Надання Україні 50 млрд євро від Європейського Союзу ще остаточно не вирішено. Ці кошти є частиною пакета поповнення бюджету ЄС на 65 млрд євро, тому цю угоду має ще схвалити Європарламент.

Про це пише видання The Financial Times.

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В чому полягає проблема

Відомо, що бюджет, який було схвалено лідерами ЄС, передбачає скорочення деяких видатків, аби компенсувати підвищення вартості запозичень.

Тому депутати Європейського парламенту матимуть непростий вибір, або погодитися на ці скорочення, або відкласти допомогу нашій державі.

Що каже про це президентка Європарламенту

Своєю чергою президентка Європарламенту Роберта Мецола сподівається, що депутати зможуть проголосувати в кінці лютого після декількох раундів переговорів, проте водночас вона розкритикувала уряди за те, що вони довго затримувати пакети допомоги. Через це в парламенту немає шансів вплинути на нього. Також вона засудила запропоновані скорочення таких сфер, як дослідницька програма Європейського Союзу "Горизонт".

Крім того, джерела видання в Брюсселі уточнили, що врешті-решт парламентарі "зціплять зуби" й ухвалять таке рішення. Тому Київ отримає свою першу допомогу вже в квітні. 

Нагадаємо, під час саміту в Брюсселі, незважаючи на спротив премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, ЄС погодив допомогу для України на суму 50 мільярдів євро. Їх Україна буде отримувати  протягом наступних чотирьох років. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за створення Фонду для України у розмірі 50 мільярдів євро. За його словами, фінансова допомога не менш важлива нашій державі, ніж постачання зброї та санкційний тиск на Росію.

держбюджет
Європейський союз
фінансова допомога
гроші
саміт
війна в Україні

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