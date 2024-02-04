Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Страны G7 и ЕС планируют использовать замороженные активы РФ в пользу Украины, — Bloomberg arrow

Страны G7 и ЕС планируют использовать замороженные активы РФ в пользу Украины, — Bloomberg

4 февраля 2024 20:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Страны G7 и ЕС планируют использовать замороженные активы РФ в пользу Украины, — Bloomberg
Лидеры стран Евросоюза. Фото: AP Photo
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Страны, входящие в G7 и лидеры Европейского Союза рассматривают стратегию применения свыше 250 миллиардов долларов, находящихся под арестом у российского центрального банка, в качестве обеспечения для поддержки в финансировании процесса восстановления Украины. То есть, союзники могут создать облигационные выпуски для финансовой поддержки строительства новой Украины.

Об этом  в воскресенье, 4 февраля, сообщило агентство Bloomberg.

Читайте также:

План G7 и ЕС использовать замороженные активы РФ

Bloomberg сообщает, что в рамках обдумываемого плана, союзники Украины могут создать облигационные выпуски для финансовой поддержки строительства новой Украины, используя арестованные российские средства как гарантию возврата долгов.

Сторонники, поддерживающие инициативу, уверены, что любое разрешение конфликта в рамках международных норм предусмотрит обязательства России компенсировать Украине нанесенный урон.

Источники издания указывают, что в случае отказа России выполнять эти обязательства, может быть предъявлен иск к арестованным активам РФ.

На каком этапе находится план 

На данный момент, план обсуждается на техническом уровне, что значит, что окончательное политическое решение по данному вопросу еще не было принято.

Тем не менее один из источников подчеркнул, что некоторые государства стремятся активнее продвигать этот вопрос по сравнению с другими.

Напомним, во время саммита в Брюсселе, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ЕС согласовал помощь для Украины на сумму 50 миллиардов евро. Их Украина будет получать в течение следующих четырех лет.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за создание Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро. По его словам, финансовая помощь не менее важна нашему государству, чем поставка оружия и санкционное давление на Россию

Европейский союз
G7
деньги
Украина
банки
активы
восстановление
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме