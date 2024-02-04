Страны G7 и ЕС планируют использовать замороженные активы РФ в пользу Украины, — Bloomberg

Лидеры стран Евросоюза. Фото: AP Photo

Страны, входящие в G7 и лидеры Европейского Союза рассматривают стратегию применения свыше 250 миллиардов долларов, находящихся под арестом у российского центрального банка, в качестве обеспечения для поддержки в финансировании процесса восстановления Украины. То есть, союзники могут создать облигационные выпуски для финансовой поддержки строительства новой Украины.

Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщило агентство Bloomberg.

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Bloomberg сообщает, что в рамках обдумываемого плана, союзники Украины могут создать облигационные выпуски для финансовой поддержки строительства новой Украины, используя арестованные российские средства как гарантию возврата долгов.

Сторонники, поддерживающие инициативу, уверены, что любое разрешение конфликта в рамках международных норм предусмотрит обязательства России компенсировать Украине нанесенный урон.

Источники издания указывают, что в случае отказа России выполнять эти обязательства, может быть предъявлен иск к арестованным активам РФ.

На каком этапе находится план

На данный момент, план обсуждается на техническом уровне, что значит, что окончательное политическое решение по данному вопросу еще не было принято.

Тем не менее один из источников подчеркнул, что некоторые государства стремятся активнее продвигать этот вопрос по сравнению с другими.

Напомним, во время саммита в Брюсселе, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ЕС согласовал помощь для Украины на сумму 50 миллиардов евро. Их Украина будет получать в течение следующих четырех лет.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского Союза за создание Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро. По его словам, финансовая помощь не менее важна нашему государству, чем поставка оружия и санкционное давление на Россию