Историческое решение — США передали Эстонии активы РФ для помощи Украине
В Соединенных Штатах Америки решили передать Эстонии конфискованные российские активы. Такой случай является первым в истории. Активы будут предоставлены Украине для ее поддержки и помощи государству.
Об этом сообщило Министерство юстиции США в субботу, 17 февраля.
Украина получит конфискованные активы РФ
В Германии во время Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тинис Саар заявили о выделении 500 тыс. долларов из конфискованных активов России.
По данным американского Минюста, активы были конфискованы по делу о незаконных закупках высокоточных станков для российской военной оборонной промышленности.
"Эта передача является первой в своем роде передачей США иностранному союзнику с явной целью предоставления помощи Украине", — отмечают в министерстве.
Из-за невозможности прямого перевода средств в Украину, была избрана Эстония в качестве посредника. Страна использует эти средства для установления убытков от войны и ремонта энергообъектов критической инфраструктуры в Украине.
Напомним, Совет ЕС утвердил постановление об использовании замороженных активов РФ. Ожидается, что прибыль будут передавать в помощь Украине.
Добавим, бельгийское правительство предложило странам G7 план для разблокирования замороженных активов России. В будущем их планируют использовать в пользу Украины.
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