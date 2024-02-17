Историческое решение — США передали Эстонии активы РФ для помощи Украине

Американские доллары и монеты. Иллюстративное фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки решили передать Эстонии конфискованные российские активы. Такой случай является первым в истории. Активы будут предоставлены Украине для ее поддержки и помощи государству.

Об этом сообщило Министерство юстиции США в субботу, 17 февраля.

Украина получит конфискованные активы РФ

В Германии во время Мюнхенской конференции по безопасности заместитель генерального прокурора США Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тинис Саар заявили о выделении 500 тыс. долларов из конфискованных активов России.

По данным американского Минюста, активы были конфискованы по делу о незаконных закупках высокоточных станков для российской военной оборонной промышленности.

"Эта передача является первой в своем роде передачей США иностранному союзнику с явной целью предоставления помощи Украине", — отмечают в министерстве.

Из-за невозможности прямого перевода средств в Украину, была избрана Эстония в качестве посредника. Страна использует эти средства для установления убытков от войны и ремонта энергообъектов критической инфраструктуры в Украине.

Напомним, Совет ЕС утвердил постановление об использовании замороженных активов РФ. Ожидается, что прибыль будут передавать в помощь Украине.

Добавим, бельгийское правительство предложило странам G7 план для разблокирования замороженных активов России. В будущем их планируют использовать в пользу Украины.