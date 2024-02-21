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Международные эксперты одобрили конфискацию активов РФ в пользу Украины, — Bloomberg

21 февраля 2024 17:39
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Международные эксперты одобрили конфискацию активов РФ в пользу Украины, — Bloomberg
Заморозка российских активов. Фото: European Parliament
- Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Группа экспертов по правовым вопросам поддержала доводы в пользу ареста замороженных активов Центрального банка России на сумму 300 миллиардов долларов. По мнению специалистов, такие действия разрешены международным правом, учитывая масштабы российского вторжения.

Об этом сообщает Bloomberg в среду, 21 февраля.

Письмо экспертов странам G-7

Письмо, разосланное в столицы стран G-7 и имеющиеся в распоряжении Bloomberg, подписали десять экспертов по международному праву и юристов-практиков из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США. В его тексте специалисты пытаются обосновать законность полного ареста российских активов.

"Мы пришли к выводу, что в соответствии с международным правом для заморозивших российские государственные активы государств было бы законно принять дополнительные контрмеры против России, учитывая нарушение ею наиболее продолжающихся ею наиболее фундаментальных норм международного права в форме передачи российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, возникший непосредственно вследствие противоправных действий России", — написали эксперты.

Эксперты по правовым вопросам отметили, что конфискацию активов можно было бы считать незаконной только в том случае, если бы Россия не нарушила фундаментальные нормы международного дела.

"Такие действия разрешены, если они предпринимаются против государства-нарушителя и направлены на то, чтобы убедить его прекратить свое незаконное поведение и выполнить свое обязательство по выплате компенсации пострадавшим, или если уговоры не помогают добиться этой компенсации с помощью активов государства-нарушителя" , — отметили юристы-международники.

Письмо появилось в то время, когда страны G-7 обсуждают судьбу замороженных российских активов, поскольку Украина нуждается в финансировании, а война не демонстрирует никаких признаков угасания.

В своем письме юридические эксперты рекомендуют государствам, заморозившим эти активы, передать их в поддержку программ по смягчению ущерба и помощи Украине в восстановлении.

Напомним, 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление об использовании замороженных активов РФ. Ожидается, что прибыль будут передавать в помощь Украине.

17 февраля США впервые в истории решили передать Эстонии конфискованные российские активы. Они будут предоставлены Украине для ее поддержки и помощи государству.

война
Украина
активы
компенсация
Россия

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