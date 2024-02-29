Конфискация активов России — одна из стран ЕС выступила против

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр. Фото: epoint.fr

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр выступил против конфискации российских активов. Чиновник опроверг позицию министра финансов США Джанет Йеллен по законности монетизации 300 млрд долларов замороженных российских активов. Это свидетельствует о присутствии разногласий между странами Большой семерки.

Об этом сообщает Reuters.

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Ле Мэр во время выступления после встречи стран G7 не поддержал позицию США по конфискации росактивов. По его словам, у международного права нет достаточных оснований для этого и над этим нужно работать. Чиновник отметил важность введения таких мер только на основе международного права и согласования всеми членами стран Группы 20, в которую входят Россия, Китай и т.д.

Представители Большой семерки уже год пытаются найти общее решение по конфискации активов РФ. Однако они не решили этот вопрос.

"Это не обязательно конфронтация. Мы продолжаем кулуарные дискуссии, направленные на достижение общей цели, которая заключается в поиске мер, соответствующих международному праву", — заявил вице-министр финансов Японии по международным делам Масато Канда.

Правовая база для конфискации росактивов

До этого Йеллен подчеркнула, что существуют "веские международно-правовые, экономические и моральные основания", чтобы конфисковать российские активы. Также министр добавила, что их можно использовать как залог. Чиновница убеждена, что "теория контрмер" позволяет такие действия согласно международному праву. Отдельно Йеллен заявила о важности помощи Украине в ее борьбе против России.

В ответе на вопрос о теории контрмер Ле Мэр заявил, что не согласен с позицией Йеллен. Министр убежден, что необходим широкий международный консенсус.

"Мы не считаем, что эта правовая база достаточна. Эта правовая база должна быть принята не только европейскими странами, не только странами G7, но и всеми странами-членами мирового сообщества, и я имею в виду все страны-члены G20. Мы не должны вносить никакие разногласия между странами G20", — отметил Ле Мэр.

Несмотря на разногласия, западный чиновник анонимно сообщил, что представители G7 коллективно понимают необходимость того, что Кремль должен заплатить за совершенные им преступления. По его словам, большинство лидеров стран уверены, что найдется путь, посредством которого конфискация активов Москвы, станет возможной.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер поддержал конфискацию росактивов в пользу Украины. Он назвал это "реалистическим шагом, который является юридически безопасным и может быть быстро реализован".

Напомним, страны G7 объявили о намерении блокировать замороженные российские активы до завершения войны в Украине.

Ранее Совет ЕС утвердил постановление об использовании замороженных активов РФ. Представители стран планируют передавать прибыль в помощь Украине.