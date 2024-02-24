G7 до кінця війни в Україні блокуватиме заморожені активи РФ

Лідери країн G7 та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Країни G7 випустили заяву, в якій оголосили про намір блокувати заморожені російські активи в межах своїх юрисдикцій до завершення війни в Україні. У документі йдеться про те, що неприйнятно, коли Росія сама вирішує, чи відшкодує вона збитки Україні та коли це станеться.

Текст заяви було опубліковано на вебсайті Європейської ради у суботу, 24 лютого.

Блокування заморожених активів РФ

Автори заяви висловили підтримку рішенню Європейського Союзу запровадити механізм для управління наддоходами від російських активів та закликали до подальших дій, які дозволять використовувати ці кошти відповідно до чинних міжнародних зобов'язань та законодавства.

"Ми підтверджуємо, що, згідно з нашими правовими системами, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не сплатить збитків, завданих нею Україні", — йдеться у заяві.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, коментуючи заяву Групи семи, запевнив Україну у непохитній підтримці. За його словами, два роки тому Кремль знову приніс війну до Європи і сьогодні агресія Росії є серйозною загрозою світовій безпеці та стабільності.

"Опір України — разом із єдністю Групи семи — показує, що Кремль не може виграти війну. Наша рішучість у підтримці України не похитнеться", — написав Мішель.

Повідомлення Шарля Мишеля. Фото: скриншот

Нагадаємо, група експертів із правових питань підтримала доводи на користь арешту заморожених активів Центрального банку Росії на суму 300 мільярдів доларів.

Раніше Рада ЄС затвердила постанову про використання заморожених активів РФ. Очікується, що прибуток передаватимуть на допомогу Україні.