Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow G7 до кінця війни в Україні блокуватиме заморожені активи РФ arrow

G7 до кінця війни в Україні блокуватиме заморожені активи РФ

24 лютого 2024 23:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
G7 до кінця війни в Україні блокуватиме заморожені активи РФ
Лідери країн G7 та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Країни G7 випустили заяву, в якій оголосили про намір блокувати заморожені російські активи в межах своїх юрисдикцій до завершення війни в Україні. У документі йдеться про те, що неприйнятно, коли Росія сама вирішує, чи відшкодує вона збитки Україні та коли це станеться.

Текст заяви було опубліковано на вебсайті Європейської ради у суботу, 24 лютого.

Блокування заморожених активів РФ

Автори заяви висловили підтримку рішенню Європейського Союзу запровадити механізм для управління наддоходами від російських активів та закликали до подальших дій, які дозволять використовувати ці кошти відповідно до чинних міжнародних зобов'язань та законодавства.

"Ми підтверджуємо, що, згідно з нашими правовими системами, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не сплатить збитків, завданих нею Україні", — йдеться у заяві.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель, коментуючи заяву Групи семи, запевнив Україну у непохитній підтримці. За його словами, два роки тому Кремль знову приніс війну до Європи і сьогодні агресія Росії є серйозною загрозою світовій безпеці та стабільності.

"Опір України разом із єдністю Групи семи показує, що Кремль не може виграти війну. Наша рішучість у підтримці України не похитнеться", написав Мішель.

скріншот
Повідомлення Шарля Мишеля. Фото: скриншот

Нагадаємо, група експертів із правових питань підтримала доводи на користь арешту заморожених активів Центрального банку Росії на суму 300 мільярдів доларів.

Раніше Рада ЄС затвердила постанову про використання заморожених активів РФ. Очікується, що прибуток передаватимуть на допомогу Україні.

санкції проти Росії
Європейський союз
санкції
Шарль Мішель
активи
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

11 лютого 2024
Новина з фото

01:45Нещадна атака на Миколаїв — гримлять чергові вибухи

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

Актуальне по темі