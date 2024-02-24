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G7 до конца войны в Украине будет блокировать замороженные активы РФ

24 февраля 2024 23:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
G7 до конца войны в Украине будет блокировать замороженные активы РФ
Лидеры стран G7 и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Страны G7 выпустили заявление, в котором объявили о своем намерении блокировать замороженные российские активы в пределах своих юрисдикций до завершения войны в Украине. В документе говорится о том, что неприемлемо, когда Россия сама решает, возместит ли она ущерб Украине и когда это произойдет.

Текст заявления был опубликован на веб-сайте Европейского совета в субботу, 24 февраля.

Блокирование замороженных активов РФ

Авторы заявления выразили поддержку решению Европейского Союза ввести механизм для управления сверхдоходами от российских активов и призвали к дальнейшим действиям, которые позволят использовать эти средства в соответствии с действующими международными обязательствами и законодательством.

"Мы подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не оплатит ущерб, нанесенный ею Украине", — говорится в заявлении.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель, комментируя заявление Группы семи, заверил Украину в непоколебимой поддержке. По его словам, два года назад Кремль вновь принес войну в Европу и сегодня агрессия России является серьезной угрозой для мировой безопасности и стабильности. 

"Сопротивление Украины вместе с единством Группы семи показывает, что Кремль не может выиграть войну. Наша решительность в поддержке Украины не пошатнется", — написал Мишель.

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Сообщение Шарля Мишеля. Фото: скриншот

Напомним, группа экспертов по правовым вопросам поддержала доводы в пользу ареста замороженных активов Центрального банка России на сумму 300 миллиардов долларов.

Ранее Совет ЕС утвердил постановление об использовании замороженных активов РФ. Ожидается, что прибыль будут передавать в помощь Украине.

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Россия

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