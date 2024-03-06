Британия готова одолжить Украине замороженные активы российского центробанка

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Великобритания готова одолжить Украине все замороженные активы российского центрального банка. Это возможно на том основании, что Москва будет вынуждена выплатить репарации Киеву после окончания войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, передает The Guardian в среду, 6 марта.

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Кэмерон отметил, что активы будут использованы как гарантия выплаты репараций.

По его словам, этот план более радикален, чем обсуждаемые в Европейском Союзе предложения по предоставлению Украине лишь неожиданных доходов от активов российского центрального банка, которыми владеет Запад. Годовая сверхприбыль оценивается в четыре миллиарда долларов.

"Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, которые фактически используют замороженные российские активы как гарантию, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы их возместим, когда Россия выплатит репарации. Это может быть лучшим способом сделать это. Мы стремимся добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но если мы не сможем этого достичь, я думаю, нам придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят принять такие меры", — подчеркнул Кэмерон.

Это первый раз, когда глава МИД Британии открыто говорит об этом предложении в таких деталях.

Издание отмечает, что слабым местом этого плана является условие предстоящей победы Украины и согласие РФ на выплату репараций, что сейчас кажется невероятным.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден призывает страны "Большой семерки" разработать план использования заблокированных российских активов в пользу Украины. Этот план предполагается представить на саммите G7, который пройдет в Италии в июне.

Также министр финансов Франции Бруно Ле Мер выступил против конфискации российских активов. Чиновник опроверг позицию министра финансов США Джанет Йеллен по законности монетизации 300 млрд долларов замороженных российских активов. Это свидетельствует о присутствии разногласий между странами "Большой семерки".