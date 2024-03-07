В Швейцарии поддержали конфискацию российских активов для Украины

Парламент из Швейцарии. Фото: facebook.com/aboutswiss

Верхняя палата парламента Швейцарии поддержала передачу замороженных активов для Украины. "За" проголосовали 29 депутатов, 19 — против, а еще трое — воздержались.

Об этом сообщает France24 в четверг, 7 марта.

Читайте также:

Российские активы для Украины

Нижняя палата парламента Швейцарии поддержала такую идею еще в прошлом году.

Решение парламента предоставляет правительству возможность создать международно-правовое основание для использования активов государств-агрессоров для компенсации пострадавших стран.

Правительство будет разрабатывать инициативу, согласно которой замороженные средства центрального банка агрессора или активы его государственных компаний могут быть законно переданы государству, подвергшемуся нападению.

"Факты действительно очень понятны. Россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить нанесенный ущерб. Сейчас ведутся международные дискуссии о механизмах компенсации, и Швейцария принимает в них участие, используя свои знания, навыки и весь свой опыт в этой области", — рассказал министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

Отметим, что в Швейцарии хранится более 8 млрд долларов резервов и активов российского центрального банка.

Напомним, Великобритания готова одолжить Украине все замороженные активы российского центрального банка. Это возможно на том основании, что Москва будет вынуждена выплатить репарации Киеву после окончания войны.

Также президент Соединенных Штатов Джо Байден призывает страны "Большой семерки" разработать план использования заблокированных российских активов в пользу Украины. Этот план предполагается представить на саммите G7, который состоится в Италии в июне.