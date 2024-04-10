Швейцария проведет мирную конференцию по Украине — когда она состоится

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амгерд. Фото: ОП

Швейцария официально подтвердила проведение мирной конференции по Украине. Она состоится в июне 2024 года.

Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амгерд, передает NZZ и Swissinfo в среду, 10 апреля.

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Мирная конференция по Украине

Федеральный совет объявил, что организация конференции по запуску мирного процесса в Украине получила достаточную поддержку на международном уровне.

Встреча состоится 15-16 июня в отеле в Бюргенштоке по приглашению президента Виолы Амгерд.

В конференции примут участие представители стран G7, ЕС, стран Глобального Юга, таких как Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия, Эфиопия и Саудовская Аравия. Вероятно, на встрече также будет присутствовать президент США Джо Байден.

Федеральный совет Швейцарии указал, что главной целью конференции является разработка конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе. Однако Москва уже заявила, что РФ не присоединится к этой конференции.

Напомним, Швейцария предоставит Украине около 5 миллиардов швейцарских франков (более 5 миллиардов евро) на восстановление страны. Это финансирование планируется направить до 2036 года.

Также 2 апреля руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор в формате онлайн с главой международного отдела политики безопасности Федерального министерства иностранных дел Швейцарской Конфедерации Габриэлем Люхингером. Пообщались по поводу подготовки Глобального саммита мира лидеров государств.