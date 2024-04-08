Швейцарія проведе мирну конференцію щодо України — у Bloomberg з'ясували деталі

Володимир Зеленський та президент Швейцарії Віола Амхерд. Фото ілюстративне: Офіс президента

Швейцарія має намір провести мирну конференцію щодо України в середині червня. В ній можуть взяти участь Індія, Бразилія, Південна Африка та Саудівська Аравія.

Про це повідомляє Bloomberg у понеділок, 8 квітня.

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Мирна конференція щодо України

Конференція може відбутися 16-17 червня в Люцерні, на неї запросять від 80 до 100 країн, переважно з Глобального Півдня. Очікується участь Індії, Бразилії, Південної Африки та Саудівської Аравії.

Наразі лишається невідомим, чи приєднається до конференції Китай. Союзники Києва вважають присутність Пекіна важливим для успіху конференції з огляду на його вплив на Москву.

Кілька країн наполягають на тому, щоб Росія взяла участь у зустрічі. Проте, за інформацією агенції, Київ спочатку хоче отримати згоду щодо ключових принципів, які ляжуть в основу будь-якого майбутнього врегулювання, перш ніж починати перемовини з Москвою.

Раніше ми повідомляли, що Швейцарія сподівається налагодити переговори щодо миру між Росією та Україною до літа. Для цього вона планує створити широкий альянс держав.

Раніше ми повідомляли, що у швейцарському Берні у неділю, 4 лютого, відбувся мітинг Stand with Ukraine.