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Швейцарія проведе мирну конференцію щодо України — у Bloomberg з'ясували деталі

8 квітня 2024 18:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Швейцарія проведе мирну конференцію щодо України — у Bloomberg з'ясували деталі
Володимир Зеленський та президент Швейцарії Віола Амхерд. Фото ілюстративне: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Швейцарія має намір провести мирну конференцію щодо України в середині червня. В ній можуть взяти участь Індія, Бразилія, Південна Африка та Саудівська Аравія. 

Про це повідомляє Bloomberg у понеділок, 8 квітня.

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Конференція може відбутися 16-17 червня в Люцерні, на неї запросять від 80 до 100 країн, переважно з Глобального Півдня. Очікується участь Індії, Бразилії, Південної Африки та Саудівської Аравії. 

Наразі лишається невідомим, чи приєднається до конференції Китай. Союзники Києва вважають присутність Пекіна важливим для успіху конференції з огляду на його вплив на Москву.

Кілька країн наполягають на тому, щоб Росія взяла участь у зустрічі. Проте, за інформацією агенції, Київ спочатку хоче отримати згоду щодо ключових принципів, які ляжуть в основу будь-якого майбутнього врегулювання, перш ніж починати перемовини з Москвою.

Раніше ми повідомляли, що Швейцарія сподівається налагодити переговори щодо миру між Росією та Україною до літа. Для цього вона планує створити широкий альянс держав.

Раніше ми повідомляли, що у швейцарському Берні у неділю, 4 лютого, відбувся мітинг Stand with Ukraine.

Індія
Бразилія
Швейцарія
Україна
Африка
Саудівська Аравія
Формула миру

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