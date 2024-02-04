У швейцарському Берні відбувся мітинг на підтримку України

Люди вийшли на вулиці Берна. Фото: скриншот

У швейцарському Берні у неділю, 4 лютого, відбувся мітинг Stand with Ukraine. Люди вийшли на акцію, щоби підтримати Україну.

Відео того, як люди йдуть вулицями з українськими прапорами розповсюдили у мережі.

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Мешканці Берна підтримують Україну

На мітинг вийшли сотні людей та з українською символікою пройшли вулицями міста. На відео видно, що люди накинули на себе прапор України та йдучи вулицями міста вигукували слова підтримки українцям.

Як Швейцарія ставиться до України

Швейцарія підтримує Україну та надає військову допомогу. За даними Федеральної ради Швейцарії, у період з лютого 2022 року по липень 2023 року країна надала Україні допомогу на суму 2,03 мільярда швейцарських франків (2,30 млрд доларів).

А нещодавно президент Швейцарії Віола Амхерд заявила, що в період з 2025 по 2028 рік країна надасть Україні 1,5 млрд франків (1,6 млрд євро).

Нагадаємо, що керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що вже розпочалася робота щодо проведення Глобального саміту світу. Над ним почали працювати Україна та Швейцарія.

Крім того, у січні 2024 року Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Він провів зустрічі з лідерами країни та взяв участь у форумі Давосу.