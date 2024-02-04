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В швейцарском Берне состоялся митинг в поддержку Украины

4 февраля 2024 21:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В швейцарском Берне состоялся митинг в поддержку Украины
Люди вышли на улицы Берна. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В швейцарском Берне в воскресенье, 4 февраля, состоялся митинг Stand with Ukraine. Люди вышли на акцию, чтобы поддержать Украину.

Видео того, как люди идут по улицам с украинскими флагами распространили в сети.

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На митинг вышли сотни людей и с украинской символикой прошли по улицам города. На видео видно, что люди накинули на себя флаг Украины и идя по улицам города выкрикивали слова поддержки украинцам.

Как Швейцария относится к Украине

Швейцария поддерживает Украину и предоставляет военную помощь. По данным Федерального совета Швейцарии, в период с февраля 2022 года по июль 2023 страна оказала Украине помощь на сумму 2,03 миллиарда швейцарских франков (2,30 млрд долларов). 

А недавно президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что в период с 2025 года по 2028 год страна предоставит Украине 1,5 млрд франков (1,6 млрд евро).

Напомним, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что уже началась работа по проведению Глобального саммита мира. Над ним стали работать Украина и Швейцария.

Кроме того, в январе 2024 года, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Он провел встречи с лидерами страны и принял участие в форуме Давоса.

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