Ермак рассказал о подготовке Глобального саммита мира — детали

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото иллюстративное: Офис Президента

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что уже началась работа по проведению Глобального саммита мира. Над ним стали работать Украина и Швейцария.

Об этом он написал в своем Telegram-блоге.

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В то же время деталей о проведении такого саммита политик не назвал. Однако, по его словам, работу по началу проведения Глобального саммита приказал проводить Владимир Зеленский.

"Украина и Швейцария приступают к подготовке к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский. Формула мира. Только вперед. Детали впоследствии", — написал он.

Источник: Telegram

Экономический форум в Давосе — последние новости

Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Он провел встречи с лидерами страны и принял участие в форуме Давоса.

Также глава государства во время своего визита встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхард, главой Национального совета Федерального собрания Швейцарии, главой Совета кантонов и главами партий и фракций Федерального собрания Швейцарии. Они обсудили Формулу мира.

В то же время Андрей Ермак добавил, что Украина хочет привлечь Китай к участию в мирных переговорах. Именно это мирное соглашение может положить конец войне между Россией и Украиной. Также он заявил, что Украина не согласится на заморозку конфликта и будет концентрировать свое внимание на предстоящем освобождении территорий от российских оккупантов.