Зеленський обговорив із представниками влади Швейцарії Формулу миру

Президент України Володимир Зеленський у Швейцарії. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії, головою Ради кантонів та головами партій та фракцій Федеральних зборів Швейцарії. Вони обговорили Формулу миру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами глави держави, була змістовна розмова про актуальні питання:

підтримка Української формули миру та подальші кроки щодо її імплементації;

ситуація на полі бою;

важливість зусиль держав-партнерів для захисту України.

"Дякую за вагому підтримку Швейцарією суверенітету та територіальної цілісності України, за гуманітарну допомогу нашій країні!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 січня, прибув до Давосу. Він зустрівся із президентом Швейцарської Конфедерації Віолою Амхард.

Також ми писали, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на зустрічі радників із національної безпеки з держав-партнерів було обговорено всі десять пунктів української Формули миру. За його словами, після цього вестиметься робота з організації Глобального саміту миру.