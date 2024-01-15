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Зеленский обсудил с представителями властей Швейцарии Формулу мира

15 января 2024 18:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с представителями властей Швейцарии Формулу мира
Президент Украины Владимир Зеленский в Швейцарии. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии, председателем Совета кантонов и председателями партий и фракций Федерального собрания Швейцарии. Они обсудили Формулу мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам главы государства, был содержательный разговор об актуальных вопросах:

  • поддержка Украинской формулы мира и дальнейшие шаги по ее имплементации;
  • ситуация на поле боя;
  • важность усилий государств-партнеров для защиты Украины.

"Спасибо за весомую поддержку Швейцарией суверенитета и территориальной целостности Украины, за гуманитарную помощь нашей стране!" — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 января, прибыл в Давос. Он встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхард.

Также мы писали, что глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на встрече советников по национальной безопасности из государств-партнеров были обсуждены все десять пунктов украинской Формулы мира. По его словам, после этого будет вестись работа по организации Глобального саммита мира.

Владимир Зеленский
война
Швейцария
Украина
президент
Формула мира

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