Єрмак розповів про підготовку Глобального саміту миру, — деталі

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото ілюстративне: Офіс Президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що вже розпочалася робота над проведенням Глобального саміту миру. Над ним почали працювати Україна та Швейцарія.

Про це він написав у своєму Telegram-блозі.

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Водночас деталей, щодо проведення такого саміту, політик не назвав. Проте, за його словами, роботу над початком проведення Глобального саміту наказав проводити Володимир Зеленський.

"Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський. Формула миру. Тільки вперед. Деталі згодом", — написав він.

Джерело: Telegram

Економічний форум в Давосі — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Він провів зустрічі з лідерами країни та взяв участь у Давоському форумі.

Також голова держави під час свого візиту зустрівся з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхард, головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарії, головою Ради кантонів та головами партій та фракцій Федеральних зборів Швейцарії. Вони обговорили Формулу миру.

Водночас Андрій Єрмак додав, що Україна хоче залучити Китай до участі у мирних перемовинах. Саме ця мирна угода може покласти край війні між Росією та Україною. Також він заявив, що Україна не погодиться на замороження конфлікту та сконцентровуватиме свою увагу на майбутньому звільненні територій від російських окупантів.