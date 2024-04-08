Швейцария проведет мирную конференцию по Украине — в Bloomberg выяснили детали

Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд. Фото иллюстративное: Офис президента

Швейцария намерена провести мирную конференцию по Украине в середине июня. В ней могут принять участие Индия, Бразилия, Южная Африка и Саудовская Аравия.

Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 8 апреля.

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Мирная конференция по Украине

Конференция может состояться 16-17 июня в Люцерне, на нее будут приглашены от 80 до 100 стран, преимущественно с Глобального Юга. Ожидается участие Индии, Бразилии, Южной Африки и Саудовской Аравии.

Пока остается неизвестным, присоединится ли к конференции Китай. Союзники Киева считают присутствие Пекина важным для успеха конференции, учитывая его влияние на Москву.

Несколько стран настаивают, чтобы Россия приняла участие во встрече. Однако, по информации агентства, Киев сначала хочет получить согласие на ключевые принципы, которые лягут в основу любого будущего урегулирования, прежде чем начинать переговоры с Москвой.

Ранее мы сообщали, что Швейцария надеется наладить переговоры по миру между Россией и Украиной до лета. Для этого она намерена создать широкий альянс государств.

Ранее мы сообщали, что в швейцарском Берне в воскресенье, 4 февраля, прошел митинг Stand with Ukraine.